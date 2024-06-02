隨着「掩口費案」34項罪名被裁定全部成立，特朗普又多了兩項第一：第一位被定罪的美國前總統、第一位戴罪在身的美國總統候選人。換作是其他國家，其政治生涯早就應該結束了，但在美國，一位背負這麼多罪名的「刑事犯」竟然可以繼續參選，而且民望依然高企，極可能再度入主白宮，你說神奇不神奇？究竟是美國政壇後繼無人，還是美式民主有病？

根據判決出爐前進行的一項民調結果，67%受訪者表示，即使特朗普被定罪，也不會影響他們的投票意向；只有17%受訪者認為，有罪判決會降低他們支持特朗普的可能性。由此可見，群眾往往是盲目的，只問立場，不問是非。特朗普聲稱該案件是民主黨對他的「政治迫害和選舉干涉」，是嗎？大多數美國人並不這麼認為，而是相信他的確犯了罪，但還是有不少人繼續支持他，這只能說明美式民主確實有病，而且病得不輕。

政治人物未必需要「比白更白」，但像特朗普這種醜聞纏身、滿嘴謊言的商人政客，竟然擁有如此高的支持度，除了美國再也找不到第二個國家。實際上，特朗普不止涉及掩口費案，身上還有多宗官司尚未了結，包括機密文件案、2020年總統選舉案及喬治亞州選舉干預案，任何一宗案件都足以令其身敗名裂。當然，他早就徹底撕破臉皮，不在乎身敗名裂這回事，把自己打造成悲情英雄，反而更容易獲取選票。尤其對手拜登的表現比他更加不堪，美國選民沒有其他更好的選擇，只能在兩個爛蘋果之中隨便挑一個。

特朗普對美國制度的蔑視和對權力的執着固然是前所未有，而美式民主的虛偽和荒謬更是令人嘆為觀止。過去許多人將美式民主吹得神乎其神，彷彿可以包醫百病，放之四海而皆準，有人甚至提出「歷史終結論」， 如今看來一切都是徹頭徹尾的謊言。美式民主不過是國王的新衣，一個連自己國內矛盾都無法解決的制度，如何包醫百病？如何向全世界推銷？

正如有外媒評論指出，特朗普現象絕對是美式民主的笑話，對美國霸權而言不是甚麼好消息，對不喜歡美國霸權的國家來說更像是一場鬧劇。這既是美國國內政治矛盾惡化的反映，也是政府治理能力欠缺的證明。今年11月總統大選，拜登連任也好，特朗普勝出也罷，誰都不可能解決這些痼疾。