一項最新的民意調查顯示，逾半受訪者對香港前途無信心，不信任政府比率達到三成九，為近年歷次調查新高。港官言必稱香港由亂及治、由治及興，又謂完善國家安全法律後人民安居樂業，因何民調卻有截然不同的結果？

撇開政治不談，就談經濟民生，自疫後復常，香港堪稱未有好過。近期港人熱衷北上消費，零售及餐飲市道應聲下跌，執笠潮不斷，剩下來也在縮減規模。旅遊業疲不能興，內地訪港旅客人數遠不如北上港人人數，香港吸引力不再。即使京官耳提面命，要求港府積極振興旅業，「無處不旅遊」，但港官就是扶不起的阿斗，至今仍是一籌莫展，毫無成績可言。

最令市民對前景失去信心的，首推樓市跌跌不休。港府撤辣太遲，只能起一時的刺激作用，就連最愛唱好樓市的地產代理也不諱言，撤辣為樓市帶來的振奮作用已逐漸減退，樓市步入「正常化」。中原城市領先指數連跌5周，反映一手割價傾銷，銷售減慢下，二手業主只好面對現實減價求售，料5月差估署指數或出現下調。所謂「正常化」只是說得好聽，多間大行均預測，今年本港樓市將續跌5%至一成。最近大埔白石角有豪宅僅以1,058萬元沽出，呎價12,345元創近年新低，原業主持貨5年帳面勁蝕519萬元，令人嘩然。

其實類似新聞屢見不鮮，幾乎每日都有業主割價求售、單位淪為銀主盤的消息。樓市好，市民身家上升，消費也較闊綽，商界自然更願意投資；現在則相反，樓市跌勢不止，市民身家大縮水，消費大減，商界自然縮皮，陷入惡性循環。這是最切身的現實問題，樓市和經濟一日無改善，市民一日無幸福感，只會繼續打擊港府管治威信。