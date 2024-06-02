美國白宮上周四宣布，總統拜登將國事訪問法國，並於6月6日出席諾曼第登陸80周年紀念活動，6月8日於巴黎會見法國總統馬克龍。呢次係拜登任內首次對法國進行國事訪問。法國總統府發聲明，指兩國總統將會商討對烏克蘭嘅持續支持，以及如何加強雙邊經濟、太空及核問題上嘅合作。

有論者指出，法國近年國勢在上升，而德國卻在下沉。何以見得？在歐盟27個成員國中，法國係唯一一個擁核國家，而法國嘅綜合國力，喺西方陣營屬於「緊跟美國、跟英國不相上下」嘅第二梯隊。馬克龍多年來主張歐洲嘅「戰略自主」，可謂底氣十足，佢甚至暗示「不排除向烏克蘭派兵」，逾越了過去北約多國不直接參與俄烏戰事嘅底線，德國總理紹爾茨便不以為然，指烏克蘭不會出現歐盟或者北約國家嘅地面部隊。

作為「歐盟雙引擎」嘅德、法兩國，明顯法國近年氣勢比德國勝出幾十個馬位。由於受到全球化退潮以及俄烏戰事等衝擊，德國天然氣嘅供應鏈成了一個死穴，德國人使用嘅天然氣，約95%依賴進口，這相當於經濟命脈被外國狠狠捏住；反之，法國自身能源供應可靠境內50多座核反應堆供應電力，2023年更超越挪威，成為歐盟境內最大能源輸出國。數字會說話，從2020年到2022年，法國吸引到嘅海外資金係德國嘅兩倍，法國亦連續4年取得GDP增速跑贏德國嘅紀錄。

政治都好現實，德國門庭冷落，而法國卻車如流水馬如龍，上月初中國國家主席習近平展開歐洲國事訪問之旅，首站就係法國。短短一個月左右，法國得到世界第一及第二經濟體強國青睞，單係呢點，誰是歐盟火車頭，不言自明啦！