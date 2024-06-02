政府日前宣布，根據評估先行先試計劃的結果和收集的意見，原定8月1日起實施都市固體廢物收費政策再次暫緩，並先做好各種減廢回收政策。一個政策推動近20年，法例已通過近3年，一再暫緩，甚至被形容是變相擱置計劃，有人認為對政府來說是跌了一跤。但筆者認為，勉強執行政策只會造成更大的社會問題和矛盾，正如高官所說「不可急於一時」。筆者並非事後孔明，作為當年有份投票支持法例通過的立法會議員，我們也應反思在整個過程中有甚麼不足，展開批評與自我批評。

在公共行政管理範疇，我們經常會應用哈佛大學創立的三圈理論，成功的決策基於「價值圈、能力圈、支持圈」三要素進行考量並追求結構性平衡，缺一不可。價值圈是指政策合理符合社會價值，能力圈是指實現政策的執行和操作能力，支持圈是該政策能否獲得多數持份者的支持，對三者的綜合分析則能為決策提供可靠依據。

不難看出，垃圾徵費政策，除了價值圈，即環保減廢理念獲得社會共識外，其餘兩圈都有所不足。在能力圈而言，整體回收網絡不成熟，社區回收設施普遍不足，前線清潔工人操作困難，未能照顧部分有特別需要的市民，少數沒有公德心的市民胡亂棄置廢物，加上政府在社區解說宣傳，在時間和預備上均不足。至於支持圈，部分環團可能基於政治立場，沒有真誠出力支持政策，加上導致市民和企業開支增加，愈接近政策執行日期，支持聲音愈拾級而下，質疑和反對聲音成為主流意見。

有人會問，如果按照三圈理論，豈不就是為官避事？說好的迎難而上呢？筆者認為，要將實事求是與主動創造條件有機結合，動態地去理解三圈理論。說回垃圾徵費，先行先試計劃發現的問題，其實早在政策醞釀階段已有人提出。政府和議會中人都可能存在思維盲區，以為回收政策推動了十多年，公眾自然有認知及支持，但事實並非如此，甚至誤解為政府旨在收費。一方面是政策宣傳仍停留在單向而水過鴨背的形式，措施未有結合市民實際生活並作出配套和調整；而支持政策的團體亦沒有充分調動起來，做深耕細作的宣傳教育。像日本、台灣垃圾分類減廢政策的成功，我們只看表面，沒有看到門道。日本地方上各類的自治組織非常活躍，台灣地區則沿用村里長、鄰長這基層組織制度，這些都是社區治理組織動員體系。特區政府之後要創造條件繼續推動減廢回收，除了增設更多回收點、廚餘機提供誘因，更要做好社區上的組織動員和意見反饋。

領導人多次要求特區着力提高治理水平，沒有反對派的扯皮和阻力，社會對政府和議會有更高的合理期望，為政者一定要走群眾路線，多走基層問政於民，既不能經驗主義和理想主義，更不能官僚主義，只有實踐才是檢驗真理的唯一標準。