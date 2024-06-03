正論：風雨下盛事甩轆　混亂中旅客怨爆

香港盛事今年特別多！政府指出，全年盛事總數增至逾210項，即每兩天便至少有一項盛事。盛事接連舉行，政府料全年盛事吸引約170萬名旅客參與，帶來約72億元消費額。盛事多確實好應該高興，尤其中央挺港推出不少措施，例如新增10個個人遊城市、商務簽注人士逗留期限由7日增至14日，會產生協同效應；而內地同胞來港人數大增，也會與盛事經濟產生乘數效應，倍增經濟效益。

然而，一切是否如此樂觀及想得美呢？有內地客專誠來港體驗「窮遊」，竟然露宿橋底，還笑說只用了200元人民幣，有網民看不過眼留言指摘，內地客則理直氣壯回應：睡一下能違法嗎？唉！阿爺說「香港無處不旅遊」，並非叫內地客「來港無處不可歇」，又露宿天星碼頭，網吧、連鎖快餐店等過夜以節省住宿費啊！

香港要搞盛事經濟，看來確是諸多阻滯，難道「連個天都唔鍾意」？呢，6月1日在熱帶氣旋「馬力斯」襲港下，「WATERBOMB HONG KONG」音樂節仍照常開騷。這個音樂節在西九文化區竹翠公園舉行，一連兩日邀請各地明星來港演出，票價不菲，分為1,180元的普通單日門票、1,780元的普通兩日門票、2,180元的VIP單日門票，以及3,280元的VIP兩日門票。「WATERBOMB」原先是南韓知名音樂節，在夏天以「打水仗」為主題，邀請各地歌手表演，並與觀眾分成不同隊伍打水仗，和台下觀眾互動。

講真，既然以打水仗為主題，肯買票入場的觀眾預了濕身，又怎會怕水懼3號波吖？何況當日下午有段時間還陽光普照！有網民留言指不明白音樂節在南韓舉行時一直相安無事，何以在港舉辦就出問題？難道「橘逾淮為枳」，在南韓搞就順風順水，在香港搞就亂成一鍋粥？大會原定下午1時安排歌迷陸續進場，並於下午2時開始節目表演；據云因應天雨關係，最後延至3時許才開始讓歌迷入場，大批參加者因此堵塞在場外入口並鼓譟，情況極之混亂！首日表演在一片罵聲中結束。

內地社交平台「小紅書」內有不少旅客抱怨，除了入場延遲被迫堵塞在場外，後來連行李寄存都出現問題。有網民發貼，指當晚10時半節目完場後，在行李寄存區等候認領行李的人龍不斷，聲稱有數千人，至凌晨2時人龍仍未散去，執法人員曾到場。歌迷坦言寄存行李分為4步驟屬「奇葩」，先需排隊付款，然後排隊領取手環，再排隊增值手環，最後再排隊放置行李，但等待多時只拿到一個膠袋裝物品，甚至有遲入場人士無法寄存行李就要進場。要言之，怎一個「亂」字了得！有旅客更直斥「水炸彈香港新型詐騙，完全把觀眾當韭菜，能割多少割多少！」觀眾用一、二千元，甚至三千元買票入場，竟然換來一肚火。

今趟政府雖然並無參與，活動亦沒有拿政府或M品牌資助，純是私人公司搞的，但有關活動有列入政府的「盛事表」，如今盛事又甩轆變憾事，內地旅客對港府推盛事的能力難免要打折扣！香港要振興旅遊業，政府、民間都要爭氣！否則盛事愈多怨氣亦愈多，日夜都繽紛欠奉，有的只是「嘥氣」兩字！