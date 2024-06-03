對於大陸要粉碎台獨分裂勢力、武統台灣的舉動，台灣當局的反應，一是聲稱不怕，會頑抗到底；二是抬出可獲美國和所謂「盟友」、「民主陣營」的強力支持，從而自我壯膽、打氣，以為能夠威懾、阻遏大陸；三是對內淡化，封鎖消息，欺瞞各界，指大陸只是恐嚇，不會也不敢真動手，以致台灣社會許多人根本不知道大陸的軍演，不知道大陸的統一主張、對台政策，不知道兩岸發生了甚麼事，「矇查查」歌舞昇平，醉生夢死。台灣當局的這種做法，是在自欺欺人，以為自己應對有道，實乃露出其心虛恐懼。

對於台灣當局的自欺欺人、心虛膽怯，大陸看得很清楚。在大陸一次次武統施壓下，表面上台灣方面「不為所動」，嘴硬也好，嘴軟也好，不吭聲也好，詐傻扮懵也好，都不會影響大陸按照定下的節奏和方向對台施壓。解放軍一次次的演訓演練，各軍兵種協同作戰，都是在熟練、強化克敵制勝之法，並非台方所謂的單純恐嚇，聲稱的「大陸遲早師老兵疲」、是甚麼「狼來了」。在台灣當局這種自作聰明的宣傳下，台灣輿情就一次次地嘲笑大陸軍演「光說不練」，彷彿真要大陸動手、結結實實地揍他們一頓才甘心似的。

從陳水扁到蔡英文到賴清德，台獨分裂勢力走過一段反覆的心路歷程。20多年前，民進黨的陳水扁當局，帶着一股初掌大權的威風，把實現黨綱中的「台獨」看得相當容易，公開打出「法理台獨」的旗號，要為「台獨」打造一部「新憲法」，在「國號」、「國徽」、「國旗」、「領土論述」上標識「台灣國」，然而碰壁，不但大陸公開警告「台獨意味戰爭」，美國那時也還沒有做好支持「台獨」的準備，指摘陳水扁胡鬧，斥其為「麻煩製造者」。

到了蔡英文時期，畏於大陸的強大，不敢再搞「法理台獨」，只能搞「倚美謀獨」。現在賴清德上台，又變相拋出「法理台獨」，公然將其打包成新兩國論。