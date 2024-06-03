香港特區政府曾經被形容為「熱廚房」，意思是指內裏悶熱、難熬，很難待下去，更會讓不少優秀人才望而卻步。沒料到時至今日，美國政府不但也變成熱廚房，甚至是一個失火的廚房，逗留一會兒，臉面鬚髮都會被灼傷、燒壞。既是如此，試問今後還會有第一流的人物，敢冒險犯難、走馬上任嗎？

美國前總統特朗普的「掩口費」案件，剛被判34項罪名全部成立，據說若然每項都處以最高刑罰，最多可判監禁數十年。特朗普合共有4宗案件纏身，這只是嚴重性最輕的一宗，往後的官司打起來，勢必曠日持久，此君今年77歲，大抵終其餘生，都要不停跟法庭打交道。

特朗普是否應該被控，是否當真有罪？這是另一個話題，本文要說的是，此例一開，將來的白宮群英卸任後，就再難保證能過安樂日子。尤其是曾執掌橢圓形辦公室的人，以往離任後可以遊戲人間，也可以終老林泉，然而自此以後，就未必再有這般理想。政敵們可能窮追不捨，甚至會由你的繼任人親自領軍，對你趕盡殺絕。富麗堂皇的白宮，從此或許會變成地獄之路，除非閣下是地藏菩薩的化身，為了救渡罪惡眾生，不怕以身犯險，否則一個卓越出色的人才，有誰會願意自投羅網？

上述案件審結後，據民意調查顯示，有三分之二的共和黨支持者認為是政治迫害。早前特朗普已發話，一旦重掌白宮，勢必拿起法律作武器，向現任總統拜登報復。即使特朗普不能如願，無法再次執政，但共和黨人的不滿和仇恨已種在心中，只要有一天，共和黨的政客能夠成為白宮主人，報復行動便可能隨時展開，未來的美國政壇，恐怕會永無寧日。