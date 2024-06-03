美國拜登政府為了討好國內的汽車企業及工人，爭取在年底大選連任，以子虛烏有的「產能過剩」為藉口，向中國製電動車及其他多類貨品狂加關稅。美國不但自己壞事做盡，還嘗試拉攏盟友一同作惡，當中歐盟早前已向中國電動車展開反補貼、反傾銷調查。

事實上，歐洲車廠對智能電動車的研發落後於美國和中國，生產成本偏高，加上當地民眾對中國貨的抗拒低於美國，主打低中價市場的中國電動車，正源源不絕運往歐洲。

有關反傾銷調查尚未有結論，但歐盟仍可於本月中開始向中國電動車徵收臨時性的額外關稅。據報歐盟會暫時按兵不動，原因是歐洲議會選舉臨近，不希望對華貿易會變成熱門選舉議題，情況與美國剛好相反。無他，歐洲議會現時由中間偏左的勢力主導，眼前的最大敵人並非中國，甚至也不是俄羅斯，而是歐洲各國的右翼、極右政團。

歐洲的極右政黨，一般在自己國家並無執政經驗，甚至並非最大在野黨，但他們在歐洲議會選舉的表現卻特別好，反映了國內反歐盟、反難民的聲音，其政策主張往往不切實際但好聽。經過俄烏及以巴戰事，右翼勢力在今次選舉來勢洶洶。若歐盟執政黨提出向中國電動車加徵10%關稅，右翼候選人或會不理後果地反嗌20%、50%甚至100%。

更壞的情況是，若歐盟向華加稅而引發北京強烈反彈，像幾年前對待澳洲及日本、南韓那樣，實施嚴厲和廣泛的貨品及旅遊禁令，歐盟肯定會得不償失。因為與美國的高新科技及專利產品不同，歐洲出口到中國的大部分貨品，都並非必需品及有不少他國的代替品，例如葡萄酒及烈酒，法國釀造的自然出名，但來自澳洲、南美洲的也不差。