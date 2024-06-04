「六四」35周年了。經過這麼多年，也看到國際上顏色革命的眾多悲劇，國人（包括香港人）應該更清楚地了解六四的性質。

1989年的六四是一個分水嶺，在此之前還沒有顏色革命的概念，美國對付蘇聯是採取意識形態的滲透，和星戰軍備競賽的騙局。美國和西方的經濟還是處於好景，單只意識形態與經濟生活條件，便足以引誘蘇聯人民乃至領導層的精英們追崇美國和西方。政治和解、市場改革、政治民主化，都是把蘇聯社會主義體制從根本動搖。那時中國還未構成對美國的威脅，反而與美國合作，有聯華對付蘇聯之勢。

六四事件的發生，有外因，但只方勵之、嚴家其等少數知識分子的起哄，美國呼應，沒有深度介入進行組織。當時中國的政治矛盾，在上層是胡耀邦逝世觸發的示威，下層是政府因市場改革失誤製造出通貨膨脹，示威人群中有批評鄧小平、趙紫陽家族的貪污，實質反映改革開放初期體制變更帶來的陣痛。戈爾巴喬夫訪華，更把蘇聯當時改革開放的衝擊帶到中國。

但示威演變成佔領天安門廣場，一是王軍濤、陳子明組織北大學生（以王丹為首）的示威，試圖領導天安門廣場的學生與政府談判，但失敗，變成外來學生佔領廣場，並以他們的個人利益互相競爭地主導廣場的示威。二是中共領導層內的分歧，趙紫陽戀棧權位，企圖借民眾示威留任總書記，倣效戈爾巴喬夫的作為，對抗黨內建制的共識。因而，中共領導層未能及早疏導，政府的軟弱更引發社會上原有矛盾的爆發。六四前後北京有暴民攻擊虐殺進城軍人便是明證。

總的來說，六四事件是眾多非預期的因素交集，觸發社會矛盾、政治矛盾爆發出來的，不是早有計劃，也不是美國策劃。六四事件是悲劇，包含眾多的矛盾與問題，值得各方認真地分析、認識，以了解中國在改革開放面對的結構性問題和體制的流弊。六四事件結果也是中國的幸運，因此而避過了蘇聯瓦解的命運，中國改革開放從開始便異於蘇聯。

但六四事件提供給美國典型的例子，以此建構成顏色革命的概念與執行的模式。六四事件之後，美國顛覆社會主義以及其他國家的主流方法，便是六四事件啟發的顏色革命。包括中共處理的經驗在內，六四事件的歷史意義便不僅在於中國，也及於世界。