美國大選誰勝誰負，主要不是看總得票數量，而是看7個搖擺州份，是更傾向於共和黨抑或民主黨的候選人。美國前總統特朗普將角逐下一屆大選，對手是現任白宮主人拜登，依照當地最新的民意調查結果，7個搖擺州份之中，有5個支持特朗普，兩個支持拜登。雖然特朗普在「掩口費」案件中敗訴，但他的競選聲勢依然龐大，人氣繼續高企。

很多人都說，拜登和特朗普二人，只是爛橘子和爛蘋果的分別，任誰當選，美國政壇都是同樣糟糕。可是我還是要提醒美國選民，雖然兩個果子同樣腐爛，但兩相比較，仍是有程度之差別。那個貼上特朗普頭像的蘋果，早已爛得入心入肺，吃下去不只會肚痛，可能還會鬧出重病。

特朗普十分戀棧權位，他在任期間便曾透露，很羨慕中國元首，可以有這麼長的任期。在2020年的總統選戰中，特朗普敗北，就連他的競選拍檔，時任副總統彭斯都承認輸了，但特朗普還想負隅頑抗，甚至不惜煽動暴亂、衝擊國會山莊，原因就是對白宮的權位戀戀不捨。

假如明年讓特朗普重掌白宮，4年之後他是否願意順利交出政權，是未知之數，尤其是一旦卸任，他又要面臨這個那個的訴訟案，此事可能會使特朗普更想在總統寶座上待下去。依據美國憲法，在一般情況下，總統任期最多是兩屆，合共8年。不過，若然面對特殊情形，例如國家處於戰爭狀態，那便可以有不同的處理方式。

筆者說過，特朗普算不上是一個喜歡打仗的人，但假如他為了讓自己繼續掌權，更為了避免下台後面對官司，有機會要敗訴、坐牢，因而把心一橫，索性發動戰爭，此事亦非不可能，美國選民實在不得不防。