烏克蘭總統澤連斯基現身新加坡香格里拉對話發表演說，尋求更多國際支持，他強調6月中旬預定在瑞士舉行的烏戰和平峰會，是結束俄烏戰爭的最佳方式。但他也在演說後的記者會對中國不出席表達失望，還指控北京受到俄羅斯總統普京操縱，正鼓吹其他國家不要參加峰會。

過去澤連斯基一直保持對中國不口出惡言，企盼習近平發揮影響力帶來和平，但這次卻直指北京成為莫斯科的後盾，卻又希望中國能參與峰會，這種自相矛盾的作為，究竟代表了甚麼？

實際上，真正讓澤連斯基陷入焦慮與痛苦的，並不是北京，而是華盛頓。因為瑞士的和平峰會，不僅習近平不出席，連美國總統拜登也拒絕參加。美中俄三強都缺席，幾乎等於向世人宣布，這場會議根本白開了，因為無論會中達成任何決議共識，基本上都不會發生任何效果，這對目前戰況不利的烏克蘭來說，無疑是一個噩耗。

英國《金融時報》報道，即使白宮公開聲明和談完全取決於基輔，但烏克蘭高官聲稱，澤連斯基認為拜登政府想要烏戰在11月美國大選前就落幕。澤氏也對美國仍堅持禁止烏軍攻擊俄國石油基礎設施不滿，認為拜登是出於私心，深怕自己的選情受全球天然氣價格上漲影響。另一位烏克蘭官員甚至認為，澤連斯基雖然對戰局深感焦慮，但對該峰會的焦慮甚至已達到「偏執狂、妄想症」的程度，這讓澤連斯基辦公室瀰漫一股詭譎的氣氛。

情報顯示，俄國正在哈爾科夫集結大軍，準備發動新一波攻勢，而烏國幾乎已把所有預備隊都投入戰場，面對俄國的生力軍只能用現有部隊持續苦撐。若戰況急轉直下，別說和平難以達成，就連澤連斯基自己的生命安危，恐怕也難以預料。