網絡上流傳一個故事：新加坡旅遊局給時任總理李光耀寫了一份報告，怨說新加坡除了一年四季光猛的陽光，甚麼景點都沒有，很難發展旅遊業。李光耀大怒，在報告上批了一行字：「你想讓上帝給我們多少東西？陽光，有陽光就夠了！」後來，新加坡利用陽光種植大量花花草草，在很短時間內發展成為「花園國家」以及世界著名的旅遊城市。

近來引起香港人關注的杜拜，也有類似的故事。杜拜位處中東地區，大部分土地是難以耕種的沙漠，以前的經濟活動主要是漁村內的捕魚和珍珠採集，後來才依靠石油致富。但杜拜政府深知地下儲藏的石油藏量有限，開始思考經濟如何轉型。有官員擔心杜拜除了沙漠，甚麼也沒有。不過當局沒有氣餒，反而激發出鬥志。在有系統的持續規劃下，近年杜拜已創造出別具東西方特色的文化背景，以及興建一系列靚麗的宏大建築物，觀光產業愈來愈興盛，成為許多人旅遊的熱門地方。

香港和新加坡、杜拜相比，除了具有中西文化融合的特點，也擁有龐大的內地市場，如果在旅遊業發展方面落後兩地，實在說不過去，也十分丟臉。去年新冠疫情結束後，香港的旅遊市場復甦情況未如理想，不是因為香港欠缺旅遊資源，而是昔日的優勢例如購物便宜，已經在慢慢消失。

正如京官早前所說，時代在變，市場結構、消費模式等都在改變。香港的傳統優勢不是一成不變的，金漆招牌也不是一勞永逸的。但香港仍然有很多天然的優勢。香港旅遊業界與其苦苦等待豪客到來，或者埋怨港人北上搶走了本地客，不如主動順應時代發展潮流積極求變。香港旅遊業只有想方法靈活轉身，建構新優勢，才能重振昔日輝煌。