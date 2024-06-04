政客習慣口出狂言以爭取選票，港官則愛隨口噏當秘笈引來質疑。呢，醞釀咗近20年嘅「垃圾徵費」剛跪低，無了期押後，高官又喺一個電視節目中指出，未來會考慮是否由每戶按量收費，改為每幢大廈按量收費，由住戶攤分費用。

高官稱原計劃每戶收費嘅模式，似乎未有其他地方採用；佢舉例指台北推行垃圾徵費，也是每幢大廈收費，認為可免除清潔工分辨無使用指定袋垃圾嘅麻煩，也不用把法律責任放喺佢哋身上。高官話，好多地方都不採用每戶收費，是因為會令不守法的人，把垃圾丟棄到公用地方。高官稱污者自付呢種工具仍有其重要性，若同時用「蘿蔔和大棒」，相信港人改變回收文化嘅速度會較快。

然而，正如有物業服務公司負責人說，以按量方式徵費會衍生公平問題，產生垃圾量少嘅住戶變相補貼垃圾量較多嘅住戶；環保團體則批評按量收費係開倒車，對減廢效果有限。正如有議員指出，按量收費一般會以每幢住宅廢物總量計算，對個別市民培養回收習慣嘅作用會大打折扣，亦會令人有「搭順風車」心態，難達到以徵費推動減廢作用。

事實上，垃圾徵費引來海量反對聲音，若又提按量收費，肯定引來滔天民怨！幸好官大人及時於社交平台發文澄清，指當局無意藉垃圾徵費為庫房帶來額外收入，局方現階段沒有任何傾向。其實當局應做的，是教導市民做好垃圾分類，也要積極做好配套，尤其是廚餘回收點；至於「綠在區區」，則盡快延長開放時間，以及推出回收積分可兌換超市購物券，令市民更有誘因做好回收減廢。民生多艱，寓禁於徵可免則免，相信用蘿蔔（獎勵）好過用大棒（懲罰），為官者更切勿隨口噏當秘笈！