娛圈單打：仔女唔認老竇　離婚眾叛親離

今期流行，流行椎名林檎！錯，今期流行，流行飛起老竇至啱！繼靚佬湯同前妻姬蒂賀姆絲所出的蘇莉告魯斯，早前撇除父姓，改名蘇莉露爾後，另一荷里活萬眾矚目星二代、安祖蓮娜祖莉同畢彼特親生大女舒蘆祖莉彼特，亦正式改名為舒蘆祖莉！睇嚟畢佬喺仔女心目中冇晒碇企喎！

舒蘆上月剛滿18歲，即急不及待入稟法院改跟母姓，主動同老竇脫離關係，相信畢佬見狀，真係百般滋味在心頭。畢竟同前妻糖黐豆嗰陣，唔止有影皆雙，仲先後收養3名子女及親自誕下兩女一子，一家八口經常拉大隊呢度去嗰度去，溫馨滿瀉。

豈料呢對神仙眷侶感情生變，畢佬被指酗酒兼家暴，6名子女同一陣線企喺阿媽嗰邊，養子Pax甚至曾大罵養父係「世界級衰人」！唉，畢佬在銀幕上溫柔又情深，真係令粉絲好難接受喎。

嗱，畢佬同安祖蓮娜2016年宣布離婚，之後一直為離婚打官司，打到今時今日都未打完。畢佬指控前妻離間佢同仔女感情，但仔女不為所動，全力撐老母！

又難怪嘅，安祖蓮娜一向母愛爆棚，對待所有仔女一視同仁，例如另一養子Maddox遠赴首爾升讀大學，安祖蓮娜特地抽空飛去當地陪阿仔開學，仲同阿仔同學打成一片，幫阿仔迅速融入大學生活！又好似親生細女Vivienne對娛樂圈十分有興趣，雖然只有15歲，安祖蓮娜一樣為阿女鋪橋搭路，讓女兒出任自己有份監製百老匯音樂劇助手。再講，安祖蓮娜係荷里活極少數公開聲援巴勒斯坦人的明星，敢於發聲難能可貴，畢佬想唔被比下去都難。