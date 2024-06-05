產評：強化滬國金中心　提速人幣國際化

中國作為世界第二大經濟體，除了透過香港國際金融中心連接海外市場外，亦絕對有必要在內地建設具國際影響力的金融中心來服務實體經濟，並加快推動人民幣國際化。如何強化上海的國際金融中心建設，增強全球資源配置功能，提升中國在國際金融的話語權，以更好地應對國際貨幣體系改革和金融創新所帶來的危與機，誠乃當務之急。

基本上，目前中國在北京、上海及深圳都設有證券交易所，當中以上海作為最全面的國家金融中心，已基本形成包括股票、貨幣、外匯、商品期貨、海外交易櫃台（OTC）金融衍生產品、黃金、產權交易市場等在內相對完整的全國性金融市場體系。

事實上，上海一直背負着國家金融中心的使命，而在長年建設的生態環境、人力資源、市場訊息與基建、交易總量等各方面，上海具有更上層樓、發展成國際金融中心的優勢，這也是支持中國應對好美國金融戰，有力支持建設金融強國過程中必須實現的目標。

雖然內地金融監管機構大部分處於北京，且北京設有交易所，惟更貼切的說法乃北京是國家金融管理中心，而上海是國家金融市場中心。由於內地資本帳未完全開放，上海與香港各有獨特職能，互相補位，不存在惡性競爭。

當然，要當國際金融中心，上海仍有長路要走。首先，內地尚未真正實現資本自由流動，外匯環境尚未完全放開。如何在宏觀經濟與金融穩定兩者取得平衡，實現更大程度的對外開放，是上海「升呢」的一大關鍵。

以目前中國經濟規模和實力，在國際貿易、航運和金融3大範疇上擁有重大影響力，絕對配得上擁有一個國際金融中心。這些年，內地在完善金融法規、致力防範金融風險，並在豐富金融產品等多方面幹出成績，未來要加緊建設大型金融機構群，以增加在全球金融資源配置的影響力。

觀乎美國，紐約作為其國際金融中心，除了服務美國實體經濟發展的金融服務需要外，亦在支持國家戰略科技發展上起了提供資本和凝聚市場共識的作用。今年以來的人工智能（AI）熱潮便屬一例。既能實現金融、科技與產業的良性循環，亦透過協助科技企業籌集資金應付巨大的資本投入，奪取市場焦點，為AI產業估值定價，從而在國際上發揮影響力。

中國金融業起步較遲，但這些年的改革已為提速發展奠下穩固基石。未來上海既要完善國家金融中心地位，滿足居民消費、投資、財富管理及企業融資需要，也得嘗試在守住嚴防金融風險的底線下，朝國際金融中心建設在市場開放上作更多嘗試，以實際條件吸引更多元的資金參與，有序實現全面市場開放及中國資產全球定價權。

本月中旬內地將發布資本市場相關政策舉措，要搞好國際經濟中心、金融中心、貿易中心、航運中心、科技創新中心這「五個中心」建設，助力上海國際金融中心增強競爭力，且密切留意有何新猷能為人民幣國際化添動力。