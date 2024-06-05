巴以之戰，以色列猶太復國主義瘋狂屠滅巴人的行為，和二戰中德國納粹瘋狂滅絕猶太人的舉動毫無二致，引起全球憤怒和譴責。然而，德國態度曖昧，不敢和全球正義力量站在一起譴責以色列，生怕猶太復國主義及美國和它算「舊帳」。

德國是非不分、膽怯怕事令人不齒，助長猶太復國主義學足當年的納粹德國，和美國一樣成了滅絕巴人的同案犯。這是1970年西德總理勃蘭特，在二戰紀念碑前「震驚世界的一跪」時絕對想不到的，那一跪表示德意志民族對自己罪行深深悔過，那時世界輿情讚揚「勃蘭特跪下了，德意志站起來了。」

現在看，勃蘭特是跪下了，但德意志還沒有真正站起來，它認清了當年的罪惡，但現在看不清或不敢正視以色列猶太復國主義者，正在承襲了納粹德國的罪惡，像它當年那樣對弱者和異族施暴及滅絕，這樣的德意志不能算是真正站了起來，它的是非觀念仍然顛倒、它的良知仍然遮蔽，它缺乏獨立的意志，對美國、以色列的惡行不敢出聲。德意志在經濟上是個巨人，在政治上是個矮子，是美國的附庸。

相比起日本二戰期間，對亞洲人民特別是對中國人民犯下的滔天罪惡，一直採取迴避和不認罪的態度，德國當然要算「好」的，這和西方反思殖民主義思潮，和野蠻擴張帝國「克服過去」、擺脫「歷史重負」的政治文化有關。然而，箇中尚有更重要的原因，二戰後美國建立和主導的國際秩序、歐洲秩序、地緣格局，要求德國必須直面承擔歷史罪責，這是「德國與整個西方世界友好往來的基礎」，這也是美國西方在政治、思想、文化、外交上徹底征服、控制德國的基礎，於是德意志對納粹的反思，結出了盲從美國和跪拜美國的惡果。

美國要支持猶太復國主義，德國就要支持，以色列滅絕巴人，德意志就不敢出聲，德意志的反思認罪，再入歧途。