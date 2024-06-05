笑看天下：國家升沉 有迹可尋-施友朋 評論員

一個國家嘅墮落，往往有迹可尋。日本小林製藥的紅麴保健食品引發腎病，至今造成5人死亡，200多人住院。事件曝光後，日本《讀賣新聞》大阪本社被指捏造採訪內容，事件引起一陣風波。呢，最近日本汽車製造業又有醜聞。日本國土交通省公布，豐田為7款汽車進行認證時存在數據造假，涉安全測試違規，當中包括3款目前生產嘅車型，提交了錯誤數據。日本國交省發聲明稱，違規行為「損害了用戶信心，並動搖日本汽車認證系統的根基」。

反觀中國汽車工業近年崛起，尤其電動汽車更展現王者氣勢！2023年，比亞迪已經超過大眾汽車，成為中國最暢銷的汽車品牌；到2023年第四季，比亞迪的銷量更大幅領先美國電動車大廠特斯拉（Tesla），勇奪全球電動車銷售冠軍。

2020年，全球電動車款銷量榜中，中國車型只佔兩款，2021年1月，增至9款，如今在前20強車款中，中國佔了16款，反映銷量榜已成為中國電動車嘅天下。可見中國汽車嘅自強不息，精益求精，着實幹出驚人成績，成功非僥倖！

事實上，有諮詢公司預測，到2030年，中國嘅自動駕駛出租車市場規模將達到約1,800億美元，佔中國出租車市場嘅60%。麥肯錫更認為，到2035年，自動駕駛將創造高達4,000億美元嘅收入，並帶來巨大嘅潛在利益。中國目前是全球最大貿易國與消費國，於全球電動車產業鏈上佔有領導地位。美國對中國電動車徵收100%關稅，即係唔想美國人民買到中國又平又正嘅中國電動車啫！

美國消費者少咗優質車選擇，只能怪自家目光淺窄，畫地為牢。至於美國政府指摘中國的所謂「產能過剩」，更是不堪一擊的鬼話連篇！