正論：窮遊香港成時尚　內地旅客難救亡

香港經濟不振，旅遊業沒有起色，4月零售業總銷貨價值按年勁跌14.7%。儘管港府揚言為盛事加碼，但別說盛事毫不盛大，就說搞手也是搞得一塌糊塗。雪上加霜的是，內地旅客潮興「特種兵」窮遊香港，以慳錢為最高原則，露宿街頭也在所不惜。試問一味指望內地旅客打救經濟，香港真的有救嗎？

無可否認，為了刺激本港旅遊業，中央出盡法寶，既增加個人遊城市數目，又耳提面命港官做好「無處不旅遊」，奈何香港就像扶不起的阿斗。港府推廣的盛事頻頻甩轆，單是早前的音樂節，便因為三號波而引發混亂；另一場音樂節本來在本月下旬舉行，主辦方又忽然改期，就連參與的歌星也陣前易將，內地旅客怒斥貨不對辦，譏刺香港連一場音樂節也搞不好，就別自詡為盛事之都。

旅客絕非無理取鬧，事實是香港真的愈來愈退步，港府愈來愈庸碌無能。中港全面通關後，港府原預期內地旅客訪港能振興經濟，可惜事與願違，香港吸客能力大不如前，反而港人北上消費蔚然成風。數字顯示，去年5月至今年4月，經陸路口岸出境的港人逾7,460萬人次，但同期來港的內地旅客只有2,819萬人次。換言之，每月平均差距超過386萬人次。此消彼長，本港零售市道欠缺支撐，單靠搞得一鑊泡的盛事，以及月月放煙火，真的能夠令本地經濟起死回生嗎？

事實上，內地旅客不僅在港消費大減，現時甚至興起「特種兵」窮遊，近日多處公眾地方如天星碼頭、北角碼頭橋底、上水天橋等，均見自備紙皮和帳篷瞓街的拖篋旅客；甚至有內地網民在「小紅書」教路如何在港免費度宿，包括瞓機場、瞓社區會堂、瞓通宵營業的快餐店。這些內地旅客連入住廉價賓館也不願，來港不可能有大額消費，打打卡、瞓瞓街，指望這些內地旅客振興市道，只是緣木求魚。

奈何港府已沒有救市新板斧，業界同樣欠缺逆境自強精神，至今仍是指望「阿爺」打救。港府近日積極向中央爭取提高5,000元人民幣訪港內地旅客免稅額，香港零售管理協會認為此舉有助帶動內地旅客的購物意欲，又冀內地加碼推出更多惠港措施，協助業界渡過難關云云。其實中央的惠港措施已經非常的多，問題是港官眼高手低，業界不思進取。疫情至今，深圳進步沒有停止過，卻未有聽聞需要勞煩中央出手，港人北上猶如「大鄉里出城」，既新奇又新鮮。反觀香港要創新無創新，要服務無服務，要科技無科技，內地旅客來過一次，自然不想再來。何況內地購物已非常便利，國際名牌如蟻附膻，淘寶更是乜都有，為何還要專誠來港消費？

流水落花春去也。中國旅遊研究院數據顯示，內地旅客對香港的滿意程度拾級而下，澳門進佔第一，成為內地旅客最滿意的城市，香港則跌至第七。顯而易見，香港的老好時光已到盡頭，一味食老本，一味指望飯來張口，拒絕創新求變，結果只能被時代淘汰。