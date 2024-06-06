世界視線：歐洲矛盾叢生　經濟社會趨亂

歐洲的政治變得混亂，主因是歐洲面對的問題複雜又難以解決，各方無策便失去政治方向。更重要的是，面對的挑戰往往不是歐洲可獨自解決。表面上，歐盟是全球主要的發達國家集團，政治經濟應可自主。實際上自從二次大戰後，歐洲列強失去了國際政治經濟的主導權，讓美國取代，更且駐軍國境內，歐洲便失去主權，變成美國的附庸。北約在執行的層次完全由美國控制。歐盟各國要聽從美國的指使、號令和控制，國防、情報，以至國防工業均受制於美國。

例如，美國可隨意在歐盟國內設立情報站，囚禁被捕、被擄的敵對人士，侵犯主權，各國仍無法反對。即使歐盟強大，也向東擴大，在政治上，特別是軍事方面並沒有自主，主權虛設。正因如此，現時困擾歐盟最大的問題，如烏克蘭戰爭或歐洲與俄羅斯共處問題，都是由美國而起，也由美國控制。歐盟介入的空間極有限，歐盟是俯仰由人。

烏克蘭戰爭涉及歐盟的財政支付戰爭費用，並且有直接出兵參戰的可能性。這兩方面，若歐盟可自主決定的話，當不會出兵，也會盡快和談休戰，以此來減少歐盟的經濟負擔和破壞。因為除非一舉而瓦解俄羅斯，否則會是持久戰，經濟政治社會成本巨大，特別是歐洲社會厭戰，歐盟政府是民主選舉，堅持戰爭甚至徵兵參戰會是政府的政治自殺。

然而，在美國的壓力下，歐盟政府只能聽命備戰。其餘如非法移民問題，主因在於非洲、中亞戰亂，經濟不景，作為這些地區的前殖民地宗主國，歷史上對這些地區發展的破壞和現時缺乏支援，便要承受非法移民潮的壓力。堅持排斥，可是早已有大量來自相同地區的移民，後者當然會支持同鄉親友，用非法移民方法來歐團聚。堅決驅趕，與歐洲包容的價值觀也相牴觸，由此造成內部的分歧態度。最近還加上以色列在加薩種族清洗，歐盟各國因猶太人勢力的不同而採取不同的政策主張，親以與反以的衝突更加深內部分裂。

歐洲經濟處於不景氣中，因戰爭等因素，似難有短期復甦機會。經濟民生困難加上各種政治矛盾、社會分裂，經濟更易陷長期不穩。歐洲議會選舉未必可解決紛爭，可能使分歧衝突更惡化。內外因素影響下，即使烏克蘭不演變為歐洲大戰，歐洲的形勢仍十分惡劣。

研究院院長 陳文鴻