被捧為台灣財經國師的謝金河，向來標榜「抗中保台」，這次英偉達行政總裁黃仁勳訪台刮起旋風，謝金河蹭上去不稀奇，稀奇的是狂捧黃力挺台灣不說，還把特斯拉行政總裁馬斯克拿來墊背。

謝金河說馬斯克與黃仁勳大不相同，馬斯克言必稱中國，黃仁勳卻言必稱台灣，結果英偉達現在市值2.8兆美元，特斯拉卻只剩下6,000億美元，雙方差距還在逐漸拉大。先不講這和產業波動有關，目前AI熱得發燙，未來卻尚未可知，但馬斯克個人資產仍是黃仁勳的兩倍，謝金河卻提也不提。

搞笑的是，謝金河自己就說，黃仁勳言必稱台灣，卻從不跟台灣政府公開接觸，他的解釋是：遵守美國政府法律規定。但27間美國軍火商聯袂拜訪賴清德，現在還正在台灣！眾所周知，黃仁勳就是怕影響大陸市場，才不願和蔡英文、賴清德會面，謝金河在自欺欺人嗎？

謝金河稱讚黃仁勳說台灣是世界的核心，卻忽略黃在Computex說出中國市場非常重要，最近還不斷修改晶片想要符合美國禁令賣給大陸，再怎麼看都不像是想要放棄大陸市場的模樣。他酸馬斯克放棄與印度總理莫迪會晤跑去北京，現在莫迪獲勝連任，馬斯克可能自斷投資路，卻不提歐美台多少產業到印度投資鎩羽而歸，堂堂財經國師，會不知道投資印度是多麼高難度的挑戰嗎？

最令人噴飯的，是謝金河找不出馬斯克缺點，竟說：「馬斯克是移民之子，他對民主自由的普世價值，沒有太深刻體悟，經常憑直覺反應，但沒有深刻的人文素養做後盾，看起來也會讓企業陷入險境。」卻忘了黃仁勳也是移民之子，英偉達也多次面臨困境，正是他靠着直覺，帶領突破難關！滿紙荒唐言、一把辛酸淚，可悲的謝金河，可憐的台灣人。