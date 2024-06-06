今年是全球大選年，其中剛結束的墨西哥總統選舉，由現屆執政國家復興運動黨候選人辛鮑姆，以高達60%的得票率當選，比起其主要對手高出超過一倍。她不但是墨西哥首位女總統，也是左翼政權首次在該國成功連任。預計她會延續現任總統奧夫拉多爾的政策，在內政上強調扶貧和打擊罪惡，在外交上繼續與中國及其他拉丁美洲左翼政權友好，但亦不至於會與彼鄰的美國反面。

如同許多拉丁美洲國家，墨西哥過往的政權經常上上落落，左中右不停輪轉，導致內外政策與經濟發展方向搖擺不定。奧夫拉多爾在6年前剛上台時支持度有近七成，到現時任滿落台仍有約六成，這不單止在墨西哥或拉丁美洲，乃至全球均屬罕見。若非憲法規定他不能再參選連任，其得票率隨時會比得到他支持的「影子」辛鮑姆更高。

奧夫拉多爾受國民歡迎，並非因為他標榜的反黑懲惡見效，而是墨西哥過去幾年經濟表現好，失業率跌至低過香港，基層市民收入上升，連偷渡到美國的人數也開始減少（經墨西哥邊境進入美國的，其實大多並非墨國人民）。墨西哥經濟好，很大程度是受惠美國對中國的貿易和科技打壓。許多中國企業為規避美國的額外關稅及其他進口限制，在墨國投資設廠生產，再通過北美自由貿易協定，用墨西哥貨品的名義以較低稅率進軍美國。

在另一邊廂，不少為了降低生產成本，而有意或現已在中國或東南亞設廠的美加企業，也為了規避地緣政治風險和大幅上漲的航運成本，而改往就近的墨西哥投資。結果令到墨國如豬籠入水，處處大興土木，甚至出現請人難的盛況。之後再談美國總統選戰對墨西哥政經前景的影響。