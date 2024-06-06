政府面對過千億財赤，高、中、低層公務員仍劃一加薪3%，於經濟不景氣嘅情況下連續3年逆市加薪。有關決定雖低於早前公布嘅薪酬趨勢調查淨指標，亦遜於去年中、低層公務員嘅加薪幅度，但仍然高於基本及整體通脹率1.7%及2.4%嘅全年預測。去年全年通脹約2%，換言之，劃一加薪3%，已然跑贏通脹，令17萬公務員起碼都保持住購買力吖！公務員劃一加薪3%，消息透露，估計每年涉及額外財政開支約90億元。有論者就話，若私人企業面對如此龐大赤字，而無計可削減人力成本下，仲劃一加薪，呢個企業嘅行政總裁肯定炒得喇！

當局表示，有關加幅已考慮到私人市場薪酬、生活費上升及士氣等多種因素，特別係面對財政赤字，政府需要審慎理財，認為劃一加薪幅度切合實際狀況。有議員批評政府多番強調減省開支以滅赤嘅同時，卻又調升公務員薪水，邏輯令人費解。一講到邏輯，着實令人意難平！依家啲高官，推行政策可以一鑊泡，不但不需要問責，依然廢噏當秘笈，「好官我自為之」，個個月人工一個仙不缺，仲要享受劃一加薪3%，天下間有甚麼好得過打政府工？那豈止是「鐵飯碗」，係「金飯碗」呀！

本報「正論」有一點正道出老朽心聲：「去年高層公務員加薪2.87%，中低層加薪4.65%，今年劃一加薪3%，高層公務員顯然比去年加得更多，肥上加肥……」這確實毫無邏輯可言，更散發「壞孩子有糖食」的歪理，怎能說是「劃一加薪切合實際狀況」？在財赤壓力之下，政府「要慳只能慳市民」，又話要檢討兩元長者及殘疾人士乘車優惠，對無能高官就一味縱容，而非「懲處有方」或減薪甚至炒魷，試問又點樣振興士氣？