正論：禁煙又是雷聲大　一到執法雨點小

港府連續兩年提高煙稅後，又有新的禁煙措施即將推行。當局昨日宣布10項短期控煙措施，包括實施全煙害警示包裝、禁止排隊吸煙、擴大禁煙區範圍並增加罰款至3,000元、禁止另類吸煙產品、禁止加味煙、提高未完稅香煙罰則等。惟一講到最多人討厭的邊行邊吸煙「火車頭」行為，高官則推說法律定義有爭拗、執法有難度，遑論落實「無煙世代」，至今依然遙遙無期。

高官聲稱，本港吸煙率已降至9.1%，目標是2025年降至7.8%，10項措施會爭取在今年底提供修例建議，冀在本年度立法會內通過條例。對於措施沒有規管「火車頭」，高官解釋，現時看到執法有難度，如何定義「火車頭」、「邊行邊走」有困難，需要進一步考慮如何執法，因此要十分謹慎。至於禁止某一日期後出生的市民購買煙草產品，高官形容這是「終極手段」，存在較大爭議，因此只會列為長期政策，不會在短期內推行。

講到底，所謂的10項短期控煙措施，全部都是捨難取易，雷大雨小，了無新意。尤其是「無煙世代」並無落實時間表，隨時又是不了了之。外界早就指出，強制新一代禁煙，成本肯定較要求「老煙槍」戒煙低，收效亦更大，惟港府拖拖拉拉，始終無法立定決心，其中一個考量，絕對是不捨得就此斷絕煙稅收入。試想想，若一刀切將某個世代定為「無煙世代」，意味每年近百億元的煙稅收入遲早也會消失。港府究竟有沒有決心實現「無煙香港」，不由人不疑問。

更重要的是，港府煞有介事宣布增加10項短期控煙措施的同時，卻沒有提出增加執法人手。相信不少市民都有同一遭遇，就是在已被列為禁煙區的場所見到有人抽煙，完全無人阻止，更不用說有人執法。高官曾經發放高論，「有人攞支煙出嚟，全場怒視佢」，彷彿眼神就可禁煙。市民更擔心的是，怒視對方之後只會換來毒打！如此離地又可笑的言論，偏偏出自制訂政策的高官之口，禁煙到底能夠收到多少成效，怎能不令人懷疑？若無人執法，再多的禁令也是形同虛設罷了。

菩薩心腸，霹靂手段。吸煙危害健康，同時會加重醫療負擔，而非煙民被迫吸食二手煙，更是令人困擾，因此加強禁煙絕對是好事。惟再好的手段都必須有執法的決心，否則說得天花亂墜，也跟空談無異。顯而易見，歷屆特區政府都是語言的巨人、行動的侏儒，現屆政府似乎也不例外。

同樣需要指出，港府不斷提高煙稅，甚至連另類煙也一刀切禁絕，只會令私煙活動更趨猖獗。數字顯示，2020至2022年期間，海關查獲涉及本地未完稅香煙的案件數目大約3,000多宗，去年急增至近1.2萬宗。賠本生意無人做，殺頭生意有人做，當一包香煙加價至上百元，而私煙只是三分之一的價錢，肯定會吸引更多煙民購買，就算加強打擊私煙及提高罰則，恐怕亦是上有政策、下有對策而已。