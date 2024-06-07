北韓放飛3,000多個氣球，載運糞便垃圾往南韓，表面看是一場鬧劇，實質有軍事目的。用氣球測試敵方的防空設施，已有先例，特別是在近年的不對稱戰爭中，許多戰術的創新，都是以傳統方法用在現代高科技戰爭，效果不錯，出人意表，也成本極低。

北韓的氣球數目龐大，集中施放必然擾亂敵方防空。像美國用貴重的導彈打落中國飄浮的氣象用氣球，成本高昂。如今次北韓氣球眾多，用導彈打落會耗盡防空導彈，容易被人乘機攻擊。而北韓放飛氣球的同時，亦干擾南韓的全球定位系統，電子戰的目的明顯。南韓的反應強烈，單方面取消2018年的協議，在邊界地區重啟軍事活動，顯示十分重視北韓此舉。

據聞北韓似在拆毀兩韓連接的鐵路軌道，連同近年的措施，例如廢除與南韓統一工作的部門，視南韓為敵國，加快中遠程火箭炮、導彈、軍事衞星的研發，積極備戰，朝鮮半島戰雲密布，形勢緊張。美國亦加強軍事演習壓迫，雙方都似有戰爭之決心與準備，這與2018年前的和緩形勢大相逕庭，應不是因特朗普落選美國總統所致，而是美國的戰略轉變，決意對中國、俄羅斯、北韓、伊朗採緊迫進攻打擊之勢，即使今年美國總統選舉特朗普勝出，相信不會有大的反覆。

俄羅斯對美歐已不存幻想，決意脫歐入亞，與中國合作。俄國與北韓合作，也進入新的階段。美國稱中俄等為邪惡軸心，一如以往，先把對手完全否定，妖魔化，以便侵略。美國霸權或式微，採取的手段愈形激烈。北韓小國寡民，以發展核武求存，在美國開始研發試驗戰術核武之時，感受到的威脅大增。核武可恃，但更要進一步加強備戰。與南韓斷絕，是破釜沉舟，死裏求生。若南韓政治變化，美國政治計算失敗，北韓還可更改對南韓的政策，再找合作機會。

而美國長年制裁，北韓沒法依靠西方，除自力更生外，借此時機與俄羅斯全面合作，效果會更好。俄羅斯遠東區地廣人稀，資源豐富，雙方互補性極大。俄朝合作，也會引中國改消極為積極參與。北韓與中俄經濟、軍事合作，對北韓的國家安全，效果更顯，不需面對美國政治陰謀的反覆。

小國寡民，在大國夾縫中，特別是面對美國的霸權主義，北韓在金正恩的領導下，正發揮各種創意，求全求生。