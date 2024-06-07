中美國運之戰中，美西方散布不已的是中國經濟「見頂論」和「崩潰論」。這種與事實絕對相悖的謬論，無非是因為中國經濟的發展和強盛，實在令他們驚訝恐懼，發出咒語罷了。然而，「天不從美西方之願」，中國經濟的發展一路猛進，間中雖然多有曲折、挫折，但中國始終能夠克服困難、衝破艱難險阻。

從美國特朗普到拜登，從疫情之前到如今，中國經濟的「再躍進」沒有停止，很自然的，美西方的「見頂論」、「崩潰論」就更加甚囂塵上，讓人看到的是他們的氣急敗壞和絕望。美西方在經濟上打壓遏制中國，妄圖令中國經濟崩潰，是和他們的所謂大國競爭戰略聯繫在一起的；在地緣政治布局上，是和印太地區、台灣問題、台海局勢有直接關係的。

中國要實現國家統一、反獨促統，歸根究柢，要有強大的經濟實力、軍事力量，隔海相望的福建省肩負特殊重任。福建經濟的發展，對「和統」還是「武統」，都有重大深遠意義。和統方面，「兩岸一家親」、「對台經貿優惠」、「人文交往」、「大三通」、「小三通」，內地投入資源修高鐵、修橋樑、修隧道等，福建都作好了準備。

最近，筆者去福建省的福州、平潭、泉州、廈門走走看看，了解福州濱海新城規劃、福州高新技術產業開發區、平潭綜合實驗區、平潭國際南島語族研究院、泉州洛江區鐵拓機械廠、廈門特區的最新成果……福建這些地方的經濟發展，不但痛駁了美西方的「見頂論」、「崩潰論」，而且有力地推動着祖國的和平統一。

台灣蔡英文之流，為了搞「人種台獨」、「文化台獨」，曾經大肆鼓吹台灣人與中華民族毫無關係，台灣人的祖先是南太平洋島同南島語系民族。然而，福建平潭的考古發掘，以科技手段和精密研究證明，早在8,000年前，南島語系人就在福建活動、生息，他們是中華民族融合進程中的一分子。此結論一出，蔡英文之流立刻啞口。