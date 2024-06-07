美國最愛以挑撥離間的手段，挑起國際間的矛盾，為自己製造有利局面。例如在中東地區，眼見中國成功拉攏伊朗和沙特阿拉伯和解，中國影響力大增，美國隨即力促阿拉伯國家與以色列建交，同時拉攏印度、歐盟、德國、法國、意大利，與沙特和阿聯酋，共同建設「印度─中東─歐洲經濟走廊」。只是一場以巴戰爭，阿拉伯國家不得不擱置與以色列建交；而美國財力非常有限，建立所謂的經濟走廊十畫未有一撇。

當然，中國也不會任由美國帶風向，除了繼續深化跟阿拉伯國家的經貿、基建、能源等多方面合作，阿拉伯四國元首早前亦應邀訪華，跟國家主席習近平會面，當中應包括商討以巴戰爭問題。歐洲方面，中國以其龐大市場作餌，對它們敞開大門，習近平早前更親訪歐洲三國，擺明是要破解美國的圍堵。

至於俄羅斯總統普京，也是深諳此道的箇中老手。他日前表示，俄中正在且還將繼續舉行各類聯合軍事演習，在軍事技術合作領域，俄方亦有東西提供給中國。他還指出，西方指摘中國汽車產能過剩是胡說，西方國家應融入中國經濟才能成功，而不是阻礙它。

普京這番說話，明是抬舉中國，顯示俄中兩國關係極密切，暗卻是加劇美西方對中國的忌憚，挑起更多矛盾。俄烏戰爭中，俄羅斯一直備受西方制裁，美國亦指控部分中國企業為俄軍侵烏提供支持，因而列入制裁名單，如今再經普京一提，針對中國的制裁只會加大。至於捧中國經濟模式而抑西方，顯然只會加劇美國的不安，科技戰、貿易戰甚至金融戰勢必陸續有來。

國際局勢迫使中俄不得不走近，惟國與國的交往就是建立在利益之上，兩國各有計算，不可能完全推心置腹。