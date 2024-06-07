解放軍的綜合實力如何，若然攻打台灣，能有多大勝算？外人一直無從知曉，親北京的人大多認為，中國大陸理應有絕對優勢，對付台軍，猶如獅子搏兔；而支持台獨的一幫自然另有說法，他們相信台灣海峽有天塹可據，解放軍一旦來攻，美國、日本甚至南韓部隊又會趕來增援，因此北京的攻台論，只是空言恫嚇而已。

外面的人不論怎樣評說，大多只是主觀臆測，世界上最了解海峽兩岸綜合軍力的人，肯定是中國國防部的現任將帥。近日國防部長董軍公開發言，句句擲地有聲，他指出，在強大的人民軍隊面前，台獨分子就是螳臂當車、自欺欺人，中方對台獨任何的極端情勢，都準備得十分充分，對付台獨武裝，就如甕中捉鱉，這些人根本不足掛齒。

中國的領導人和官員們，從來說話算話，沒有足夠根據，絕不會輕言妄談。回想起2017年，美國時任總統特朗普曾大張旗鼓，派出3個航空母艦戰鬥群，說要奔赴朝鮮半島，若然北韓不答應全面放棄核武，美朝之戰會隨時展開。當時的情勢看似十分危急，有近半數西方的軍事評論家都認為，東北亞這場戰爭恐怕難以避免。筆者其時卻老神在在，告訴讀者這場仗應打不成，那不是因為我有何獨有的情報，而是聽到中國國家主席習近平公開說，不容許任何人在朝鮮半島挑起戰爭。習主席講得如此肯定，自然是有十足把握，確信美國不敢動武，到頭來，朝鮮半島果然是有驚無險。

北京領導層對台海局勢的掌握，應該更勝於對朝鮮半島。今天中國國防部敢鐵口直斷，台獨武裝在解放軍面前，只是猶如甕中之鱉，實際上便肯定是如此。既是如此，試問台獨分子還有何可恃？