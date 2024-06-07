中國大陸防長董軍喊話，誰將台灣分裂出去，必將粉身碎骨；沉寂多日後，賴清德終於回應：「感謝國際社會持續關注台海和平穩定，台灣願意以互利共榮為目標，進行兩岸對話交流，也呼籲中國應與台灣共同肩負維護和平責任。」

首先，賴清德身為台灣領導人，卻選擇在民進黨中常會發表談話，以黨領政、先黨後國的心態不言可喻。再來，表面上賴似乎釋出善意，希望兩岸能夠和平交流，但仍以「中國」稱呼對岸，顯然緊扣着一邊一國的「兩國論」不放，釋放的訊息就是：「台灣不是中國，台灣獨立於中國之外。」

這樣的說法雖然明顯違反台灣的憲法，但在台灣卻已是所謂的主流思想，年輕人普遍都能接受。賴清德從520以來始終堅持這個調性，就是希望一則以此壓制台灣內部在野黨的反彈，二來期望國際社會逐漸習慣並接受這樣的「現實」，從而逐步向台灣獨立邁進。國民黨近年來對這種「實質獨立」的論點反駁已愈來愈無力，甚至內部有不少人已經「打不過就加入」，開始隨聲附和以鞏固自己的政治利益。也就是說，「兩國論」在台灣內部已沒有可挑戰的力量。然而，大陸卻絕對不會坐視這樣的態勢持續發展，近日出現措詞愈來愈強烈的文攻，以及一日逼近一日的武嚇，就是北京的具體回應。

賴清德既然要走這條台獨的道路，那就必須為台海未來的局勢發展負起責任，但賴本人卻彷彿缺乏自覺，以為只要全面倒向美國，就可以避免戰爭和平獨立，這種天真的想法只會讓台灣民眾變成被溫水煮的那隻青蛙。大陸近日加快備戰與武器製造進程，顯然就是要為可能發生的戰爭做好準備，只要一個擦槍走火，台海生靈塗炭的光景，或許就要在世人眼前出現。