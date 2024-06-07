正在進行的歐洲議會選舉，右翼政黨很有可能成為大贏家。原因很簡單，近年歐洲經濟欠佳，加上大量移民湧入，導致民粹思潮大行其道。民粹激進勢力在歐洲議會這個歐盟內唯一的民選機構異軍突起，難免令一眾左膠分子憂心忡忡，但對北京來說卻未必是壞事。

大家都知道，反全球化和反移民是歐洲右翼政黨的核心政治主張。這些政黨一旦在歐洲議會贏得多數席位，意味着歐洲日後有機會進一步收緊對移民的規管。不過中國和歐洲距離遙遠，大家在移民問題上一向沒有利益衝突，歐洲推出新的反移民政策不會影響雙方關係。反而是「黃絲」港人比較頭痛，若歐洲嚴格限制移民，他們變相又少了一個容易移民的地方。

支持左翼理念的歐洲政黨一向強調社會正義和人權，以前歐洲議會由左翼政團壟斷時，也特別注重人權和民主價值觀，例如去年就以壓倒性票數通過支持香港的決議，要求中國廢除《港區國安法》及釋放被羈押的民主派人士。這項決議雖然不具法律約束力，但或多或少對中歐關係帶來消極影響。

反觀歐洲右翼政團，他們更多地是維護歐洲傳統，以及關注貿易公平和經濟安全等議題。這些政黨如果上台，對其他國家的人權問題，未必會再像左翼政黨高度關注，或者不太主張制裁等激進手段，有利中歐關係良性發展。

北京對今次選舉的最大關注點，是歐盟委員會主席人選。該職位一向是由歐洲議會選出，現任主席萊恩過去幾年一直緊跟美國的反華政策，主張去風險化、對中國投資審查和出口控制，以致中國與歐盟之間的關係起伏不定。這位親美的反華派歐盟委員會主席若未能連任，對中國肯定是好事。