上回講到，墨西哥經濟近年表現強勁，很大程度受惠於美國對中國的打壓，令許多中國、美國、加拿大以至其他國家的企業，紛紛改到當地設廠，借助北美自由貿易協定，以較低的生產成本和關稅進軍美國。這是該國現任總統奧夫拉多爾民望長期高企、其繼任人辛鮑姆亦得以高票當選的原因之一。

然而，當中國最大電動車生產商比亞迪亦傳出會在墨西哥設廠，便觸動了美國總統拜登的神經，擔心會危及本土汽車企業和工人（雖然美國電動車Tesla也有在墨設廠），繼而影響其連任大計。據報在美國施壓下，奧夫拉多爾已下令暫緩有關計劃，將這個棘手問題留給辛鮑姆處理。

相對於拜登和民主黨，右翼的前總統特朗普及共和黨，對左翼的墨西哥政府就更為不滿，除了因為搶走美國的資金、職位和稅收，還有非法移民與毒品、黑幫問題。特朗普在任時推動在美墨邊境加建圍牆，近日又威脅會無視北美自貿協定，對在墨西哥生產的中國品牌車輛徵收懲罰性關稅。有個別極右共和黨議員，更認為美國應廢掉整個北美自貿區，以及直接派兵到墨西哥打擊黑幫和毒販。

對手步步進逼下，拜登政府亦被迫出招，在日前簽署行政命令，以類似配額制的方式，將超額的非法移民遣返墨西哥。但正如前文指出，經美墨邊境偷渡到美國的其實大多並非墨西哥人，而是來自其他更窮的中南美洲國家，將他們遣返墨國，會產生複雜的連鎖反應和人道主義危機（美國的人權組織將就此提出法律挑戰），影響當地的就業、住屋、衞生，還有一直從偷渡活動中獲利的黑幫分子。一旦狂人特朗普歸位再任總統，對墨西哥的經濟、外交以至治安和政治穩定，都會構成威脅。