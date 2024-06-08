正論：三萬住戶拒申報　嚴打濫用勿做騷

在香港，「上樓難於上青天」是五十年不變的定律，不少人視獲得公屋編配為「人生勝利組」。然而，有人望穿秋水，有人坐擁私人物業卻依然要霸佔公屋。為打擊富戶濫用公屋情況，房署先後兩輪要求住滿一定年期的公屋租戶申報資產，第二輪申報上月底已經截止，惟至今仍有超過一成住戶未有交回申報表，情況並不理想。

房署收回22.2萬份表格，佔須作申報的25萬名住滿10年的公屋租戶約88%，當中有超過1,200戶主動交回單位。對於仍約有3萬公屋租戶沒有交回申報表，房署署長強調有關個案「已跌入我們的雷達」，房署將發信要求遲交者限期交表，以及解釋遲交原因，否則有可能終止租約，收回單位。

房署過去一直對濫用公屋放任自流，長期沒有認真執法，以致不少公屋富戶肆無忌憚霸佔珍貴的公屋資源，而不用承擔任何後果。如今署方知恥近乎勇，變得積極起來，誠屬好事。目前有1,200戶主動交回單位，可見當局認真執法收到一定的成效，但肯定仍會有心存僥倖者沒有如實申報，這便要靠房署加強抽查和把關。至於約3萬租戶拒交申報表，當局必須查明原委，如有合理解釋，例如年老不懂申報、期間生病或離港等，可予以酌情處理，惟對於因為資產超標而刻意不申報者，當局必須鐵腕打擊，收回單位說到做到，否則只會助長濫用歪風。

再說，是次申報對象只限居住滿10年的租戶，未滿10年者未有跌入房署的「雷達」。如果說，當中有超過資產限額的租戶存在，肯定不足為奇。君不見，一對老夫少妻「何伯何太」近日成為城中熱話，少妻指稱被前夫家暴並離婚，其後另行獲配公屋，後來嫁予現任老夫，老夫則居於少妻的公屋單位內。他們高調受訪大晒恩愛之餘，更不乏炫富情節。由於少妻未住滿公屋10年，並未納入是次申報範圍，其資產是否符合資格，以至老夫能否住在該公屋單位內，引發不少爭議，連房署署長也表示將主動調查。上述事例可能只是冰山一角，更多類似的個案還未浮出水面。當局如何加強抽查以免公屋遭濫用，着實考驗署方的辦事能力、人手是否足夠，以及執法的決心。

與此同時，港人在大灣區置業愈趨普遍，不少公屋租戶都被指在內地有車有樓，生活富泰，有濫用公屋之嫌。房署署長亦透露，收到舉報並作出調查後，至今有9名租戶因為內地有物業而被收回單位。目前房署處理同類個案大都靠舉報為主，是否應該更加主動出擊，當局有必要考慮。

總的而言，當局肯下定決心打擊富戶，收回單位增加流轉，方向正確，端視乎房署能否持之以恒。須知道，目前公屋輪候冊有逾22萬宗申請，無殼蝸牛等上樓等到地老天荒，成為社會民怨之一。港府過去推出的「運動式」措施大都只有三分鐘熱度，很快便打回原形，且看今次能否例外。