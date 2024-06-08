大陸宣布中止134項台灣產品關稅減讓，台灣綠營人士又發揮阿Q精神，聲稱即使沒有ECFA，台灣也不會怎麼樣。是嗎？既然如此，陸方何不乾脆全面取消ECFA，中止所有讓利政策，讓台方求仁得仁？ECFA本來就是不對等甚至是不公平的協議，大陸市場對絕大部分台灣產品開放並提供關稅減讓，而台方至今依然對2,500多項大陸產品採取歧視性貿易限制，導致兩岸貿易嚴重失衡，台方年年錄得巨額順差。然而民進黨當局從不領情，反指大陸經濟依賴台灣，果真是得了便宜還賣乖。

不妨看看這些數字，2015年兩岸貿易總額大約1,100億美元，其中台方出口670億美元；到了2022年，兩岸貿易大幅增至3,200億美元，台方出口佔了將近2,400億美元，對陸順差高達1,500億美元。而當年台灣GDP只有7,600億美元，也就是說對陸出口佔其經濟比重達到三分之一。到底誰依賴誰，難道還需要爭辯？民進黨當局一方面抹黑ECFA，一方面希望延續ECFA，這才是最大的笑話。

有些綠營人士自賣自誇，認為大陸非買台灣產品不可。事實恰恰相反，台灣產品並非不可替代。台灣出口大陸的產品主要是晶片和農產品，其中晶片貿易受到美國限制，高端產品已無法出口大陸，而中低端產品即使不受限制，大陸也未必需要了，因為已經逐步實現自給自足。至於農產品方面，大陸的選擇更多，不買台灣貨，還有其他來源地，誰說大陸人一定要吃台灣鳳梨和釋迦？

許多人始終想不通，明知對岸是養不熟的白眼狼，為何陸方還一直堅持讓利？「以商促統」？算了吧，大陸讓利愈多，台獨氣燄愈囂張，和統更加沒有希望。在民進黨不斷洗腦之下，大多數台灣人愈來愈敵視大陸，甚至連「中國人」身份也不願承認，而大陸還在強調甚麼「兩岸一家親」，這不是一廂情願又是甚麼？

如果說過去大陸對和統還抱有一絲希望，那麼隨着賴清德「新兩國論」出台，這一絲希望已徹底破滅，大陸也該認真調整對台政策了。目前武統時機也許還不成熟，圍台軍演只是一種姿態，窮台策略才是重點所在。俄羅斯總統普京說中國統一台灣不需要動武，靠經濟實力就可以達到目標。此話不假，關鍵在於北京的態度和決心，對台政策需要新思維，不能再做資敵的蠢事。