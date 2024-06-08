行會宣布公務員劃一加薪3%，引發社會不少爭議，詎料一波未平一波又起，最近又有立法會議員提出「奇葩」建議，促港府動用公帑在大灣區為公務員置業。

事緣政府設有公務員公屋配額計劃，為初級公務員及紀律部隊員佐級人員，提供入住公屋或購買資助房屋的機會，惟公屋需求過於龐大，一般申請的輪候長達5.8年，連帶公務員也上樓無期。於是乎，多名立法會議員建議，港府在大灣區為公務員買樓，認為高鐵交通便利，大灣區樓價又平過香港，質素也比公屋優勝云云。

公務員本來已是福利多多，年年加薪，跟鐵飯碗無異，又有機制編配公屋，堪稱人生勝利組，現在還要為他們花費巨額公帑買樓，說得通嗎？納稅人對此只有直呼不可思議！其實，有多少公務員願意移居大灣區令人懷疑，議員們有沒有做過統計呢？

誠然，大灣區樓價普遍比香港平，但也要視乎地區。在本港興建一個公屋單位成本為92萬元，同樣價錢，肯定無法在最一線的大灣區城市，例如深圳口岸一帶置業。若選址二、三線城市，單是每日的通勤時間已花掉兩、三小時，何況高鐵票價再平，也不比在港搭巴士、港鐵便宜，公務員單是考慮如何返工已頭痛萬分。

議員們忽然越俎代庖，外界質疑這根本就是為了「表忠」而已。現時內房淡靜，空置率高企，於是有些人想出動用香港公帑打救內地樓市的「絕世好橋」！公務員事務局局長已表明反對，指上班有困難，所涉公帑亦過於巨大，卻被議員斥為思想僵化！提出此議的尊貴議員們，不如身體力行，率先搬往大灣區居住，再每日往返兩地到立法會開會。實踐是檢驗真理的唯一標準，還請議員們先行先試！