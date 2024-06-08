2019年，香港爆發反修例風波，翌年通過《港區國安法》，自此之後，不少反中亂港分子便大肆渲染，說香港已經完蛋，經濟固然再難有起色，就連學術與教育水平，也會拾級而下。這些人所持的理由十分簡單，香港引入了他們口中的「惡法」後，外國知名的學者、教員，自然望而生畏，尚未來港上任的，會裹足而不敢入，已經在本地執教的，也會陸續掛冠而去。此消彼又消，香港人才漸趨凋零，教育與學術界更是首當其衝，本地的大專院校便很難再有戲可唱。

事實當真是這樣嗎？剛公布的2025年QS世界大學排名榜，香港共有5所大學進入百強，位列第17的是香港大學，第36的是中文大學，第57的是理工大學。這3所院校，同時創下史上最高成績，整體排名更勝2019年之前。除卻上述的「三大」之外，香港尚有科技大學和城市大學，可以位列百強。

世界上大抵沒有其他城市，能夠像香港一般，擁有5所大學位居百強之列，別說其他城市，就連歐洲、亞洲好些先進國家，往往全國也只有兩、三所院校，可以打入百強。要接受優質的高等教育，香港或許是世界上最好的一處地方。

事實證明，通過《港區國安法》，止暴制亂之後，出色的大學教員和年輕學子，並無大量離港而去，就算有部分人走了，但是願意流入香港的人更多，否則本地大學的總體成績，不可能突破高位，創出史上新高。

港府一直想發展多元化產業，教育正是最值得開拓的範疇。跟不少內地城市相比，香港很多原有優勢正逐步消失，唯獨是教育產業，競爭力不跌反升。所謂「有花堪折直須折」，若錯過機會，他日便悔之已晚。