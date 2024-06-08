近日瑞典向烏克蘭提供預警機，荷蘭、比利時提供F16戰機，法國甚至要派遣教官赴烏訓練軍隊，普京也揚言將對「人口稠密小國」攻擊反制，這意味着北約將正面與俄羅斯開戰？第三次世界大戰就要爆發？答案是恐怕不見得。

俄羅斯確實在白羅斯境內演練戰術核武投放，普京也警告不排除動用核武，還可能向其他國家提供遠程武器攻擊西方目標，更意有所指地說：「我們有東西可以提供給中國朋友，他們對這方面的共同工作有興趣。」明擺着威脅若北約大舉增援烏克蘭，俄羅斯也會擴大戰場，全方位加以回擊。

但這一切，不過都是因應美國總統選舉，所進行的一場吹牛大賽。雙方心裏都很清楚，若彼此都不斷加碼，最後就是人類浩劫，而烏克蘭沒有重要到值得全人類跟着一起陪葬！只是拜登目前選情不利，若烏國大敗，等於提前將拜登KO，這是拜登與民主黨絕對不能接受的事情。所以，美國鼓動北約盟國不斷放出消息，製造要全力支援烏克蘭，甚至不惜直接參戰的假象，就是為了讓俄羅斯有所顧忌，緩和在戰場上的攻勢。可是普京也同樣有絕對輸不得的壓力，更絕無可能示弱！所以虛聲恫嚇，假裝加碼，就成了雙方的最佳選擇，於是兩大陣營就唱起了東北二人轉，講的是義憤填膺、疾言厲色，做的卻是慢條斯理、安步當車。

在這樣的態勢下，估計俄方在戰場搶攻到有利位置之後，就會稍微放緩，而西方對烏克蘭的物資與軍武提供也不會斷絕，但就是每次都到一點點，讓烏克蘭能夠扛住戰線，卻又無力反攻，一切就等拖過11月5日再說。只是在這場大國博弈中，烏克蘭無可避免要付出最慘痛的代價，至於正義與公理，那是甚麼？可以吃嗎？