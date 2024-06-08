去年疫情結束後，港府一直希望通過重振旅遊業以恢復經濟發展。可惜事與願違，過去一年香港旅遊業持續低迷，甚至出現港人北上消費潮，重挫本地零售市道。依我來看，香港旅遊業有很多問題要處理，不過最關鍵的是當局先要擺正心態。

首先，香港服務質素欠佳，已是本地人和旅客的共識，這點毋須再辯駁。但港府不斷引用自己做的所謂調查反駁，聲言內地旅客對香港的滿意程度一直維持在高位。可惜這個說法很快就被打臉，根據中國旅遊研究院公布的調查，今年香港在內地旅客最滿意目的地排名榜中，只居第7位，比去年下跌兩位，鄰埠澳門則上升至第一位。當局必須正面承認這個情況，否則再搞幾輪「好客之道」運動，也無助解決問題。

其次，香港旅遊部門為了推動旅遊業發展，正着手制訂新的發展藍圖，早前更聲稱收集了業界意見，希望一起勾畫未來數年旅遊發展工作的目標和方向。諷刺的是，當局似乎不明白業界正是目前問題的根源之一。香港旅遊業老是發展不起來，除了外在因素，更大原因是業界人士一味食老本，後知後覺，阻礙了行業發展。

實際上，疫後香港旅遊業面對內憂外患，包括旅客消費模式轉變、來自周邊其他城市的競爭等。香港要突圍而出，再也不能沿用舊有思維，更需要輸入新思維，多諮詢不同業界的專家甚至內地網紅，以真正理解旅客需求，制訂更有效的旅遊發展策略。當然，港府投入大量資源之後，相信旅遊行業的前景是樂觀的，目前訪港旅客人數未有明顯回升，只是滯後效應的問題。然而，當局一定要明白再也不能抱團取暖，只有集合社會各界的智慧，香港旅遊業才有望煥發新的活力。