美國唱衰中國無所不用其極，總統拜登表示「中國經濟正處於崩潰邊緣」，又指「一帶一路」倡議「令人討厭」，甚至係「失敗倡議」。呢啲指控，完全廢噏到令人失笑！比之前的「產能過剩論」更不靠譜！

為了阻止中國新能源產業優勢繼續擴大，老美捏造了一個所謂「產能過剩論」、企圖用來攻擊中國新能源產業嘅輿論武器，可惜立論單薄，經不起丁點客觀分析，譬如說產能過剩，自不然會導致該產品賣不出去，但事實係中國電動車嘅銷量仍然在高速增長，其中有些品牌甚至生產能力追不上市場需求，試問怎會是「產能過剩」呢？至於甚麼「補貼」，也是游談無根，呢啲企業嘅債務支付，根本小於經營性現金流，償債能力充足，左看右看並不像需要政府大力補貼。

本報「產經」尋日更報道，諾貝爾經濟學獎得主斯彭塞（Michael Spence）指出，中國已在太陽能、電池技術和純電動車等「明顯領先」，除非「找到另一條前進的道路」，否則應利用中國創造的有形和無形資產，如果為了保護就業或個別行業而切斷與中國嘅聯繫，將造成嚴重退步。

學者嘅分析，比之政客的一味廢噏當秘笈，自然理性客觀得多！也正如老朽早前指出，時至今日，「老三樣」變成出口「新三樣」：新能源汽車、鋰電池、太陽能電池。這意味中國經濟發生了根本性變化，換了人間！當中，以科技創新能力為基礎的產品，具備咗世界競爭力，彎道超車不但是平地起驚雷，而係厚積薄發，靜水深流。

美國再不正視現實，一味掩耳盜鈴，自欺欺人，沉醉於過去的內燃機優勢，不思變革，諉過於人，無理打壓，到頭來只會讓自身產業加速沉淪！