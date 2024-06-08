台灣領導人換屆才兩個多星期，兩岸關係已極速惡化，十分緊張，中國大陸在短時間於政治、經濟、軍事三線出招，對賴清德的「兩國論2.0」狠狠痛擊，北京之怒再清楚不過！

大陸的三線大招，先是政治上，從國台辦、外交部的「民族叛徒論」，到國防部長近日發表的「粉身碎骨論」，各方表態的激昂及高調均屬罕見。

然後是經濟大招，5月最後一天，國務院關稅稅則委員會宣布，對台灣134項產品中止適用ECFA（海峽兩岸經濟合作框架協議）的關稅減讓。這一招是自6月15日起，大陸對134項原產於台灣的產品進口，不再予以優惠關稅，134項產品包含很多台灣核心出口產品，例如潤滑油基礎油、競賽型自行車、鍛壓或沖壓工具、切削金屬的立式數控機床等。

軍事大招則是圍台軍演，解放軍海空軍力第一次把台灣圍得水洩不通，軍事威懾之高效及高壓，台軍連反應都來不及。

兩岸風高浪急，美國的態度卻很微妙，解放軍圍台軍演，美國軍艦都躲得遠遠的，極怕一個不小心捲入解放軍的憤怒包圍圈中。美國防長奧斯汀日前出席新加坡香格里拉對話會時，也只能嘴上抽水，指中國造成區域緊張。但同一場合已被中國防長董軍火力十足的還擊回去，他談個別國家操弄台灣問題的措詞，更是極為強硬，「誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡！」成為今屆香會最聚焦的一個信號。

兩岸關係緊張，台灣人反應不一，作為台灣經濟最大持份者的製造業者，則惶惶難安，因為134項產品包含很多核心出口產品，這些產品關稅復舊，台灣出口的產品還有甚麼競爭優勢可言？有廠家得悉消息後，直言可能會結業。

不過，台灣人的痛，不代表台灣掌權者的痛。台獨派及民進黨網軍便不斷「消毒」事件，不是說圍台軍演連台灣股市也影響不了，便是說取消134項產品的關稅減讓沒甚麼大不了，只佔經濟產值的2%，虛擬了一個太平盛世。

台獨唱好派貌似很淡定，但他們刻意忽略了一些事實。台灣經濟對大陸的依賴極深，自2003年年中以來，台灣產品出口的最大市場一直是包括香港在內的中國大陸，至今未變。不要忘記，蔡英文政府過去8年大搞「新南向政策」，企圖以泰國、印尼、馬來西亞等國家，取代中國大陸的出口市佔率；結果，新市場一直在夢中。

未來關稅稅則委員會若將取消ECFA產品關稅優惠的行動升級，台灣做好有貨沒處銷的準備了嗎？做好大量出口企業裁員減人的準備了嗎？台獨派擅長用「切香腸」招數將台獨偷換概念，大陸何嘗不能用同一手法，拿走台灣人得享多年的好處……大家準備好了嗎？