正論：每逢假期例北上　優勢產業在何方

這個周末接連端午節假期，又是港人北上好時機！上周五開始，本港出境人數已明顯高於日常的周五，預料昨日周六北上人潮更加洶湧，即使不至於重演復活節「港人大遷徙」的火爆場面，離境的港人肯定也不在少數。昨日多個大型商場人流顯得疏落，旅遊景點亦未見人頭湧湧，港府卯足勁推廣盛事振興經濟，結果又是事與願違。

上周五數據顯示，羅湖口岸仍是最多港人取道的口岸，共有8.51萬人次出境，較一般周五多1.9萬人次，增幅達29%；其次為港珠澳大橋，共有3.66萬人次出境，較一般周五多近1.4萬人次，增幅61%；而落馬洲支綫亦錄得6.8萬人次出境，較一般周五多1.2萬人次，增幅達21.4%。由於上周五仍然是上班日，外界預料昨日才是出境高峰期。與此同時，北上南下的差距愈拉愈闊，已成無法逆轉的趨勢。去年5月至今年4月，經陸路口岸出境的港人逾7,460萬人次，同期來港的內地旅客只有2,819萬人次，每月平均差距超過386萬人次。此長彼消，本港旅遊、零售和餐飲市道愈發低迷，業界如何是好？

香港最大的問題是「食老本」心態至今不改，不少人仍然自覺高高在上，拒絕轉變迎合潮流。食肆待客態度惡劣，早已是全民共識，內地旅客以至台灣旅客皆時有劣評，就連本地客也覺得貼錢買難受。惟業界仍然拒絕改進，認為自己冇問題者大有人在。面對深圳以性價比高、服務態度優勝來搶客，繼續一成不變，自然只能被淘汰。

零售業界同樣到了瓶頸，內地旅客以窮遊為時尚，名店大排長龍的場面不復再；反而內地零售業不斷搶攻香港市場，除了淘寶已成為不少港人日常生活不可或缺的一部分，就連早前爆紅的山姆超市，也以網購姿態殺入香港，以「今日落單，明日送貨」作招徠。必須指出，4月份本港零售業總銷貨價值按年大跌14.7%，當中一直堅挺的超市銷售額也按年下跌3%，未來恐怕更不樂觀。

優勝劣敗，過去香港也是以價廉物美取勝，如今風水輪流轉。奇就奇在，自我感覺良好者，除了部分不思進取的業界外，也包括港府在內。每當外界批評港府推廣旅遊業眼高手低，捉錯用神，港府例牌「反駁隊」上身，拒絕承認不足。正如有人指出，港府不斷引用自己做的調查反駁，聲言內地旅客對香港的滿意程度一直維持在高位，但中國旅遊研究院公布的調查結果卻恰恰相反，內地旅客對香港的滿意程度拾級而下，曾經位列第一，現已跌至第七，澳門則上升至第一位。這種「大香港」心態不改，香港怎麼可能浴火重生、走出困境？

北上潮流勢不可當，除了吃喝玩樂，近期愈來愈多港人北上醫病，皆因兩地醫藥費差距實在巨大。香港如今仍有優勢的產業，可能只剩下教育，港府與其連會議展覽也當成盛事大肆吹噓，不如想一想如何與各大學合作，爭取更多內地及國際學生來港升學。