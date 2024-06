娛圈單打：四肢發達又情深　好很大隻但溫柔

真係恭喜你呀!大隻仔Tyson Yoshi傳來喜訊,即將同拍拖7年的圈外女友拉埋天窗!整個求婚過程非常有心思,大隻仔在溫哥華開騷期間,突然宣稱會唱出為女友而寫的新歌,更邀女友上台。女友本來已感動得落淚,詎料當大隻仔唱出:「Would you be mine?If I ask you tonight,would you be mine?」旋即單膝跪下,亮出巨型鑽戒求婚,終於獲女友點頭Say Yes!

嘩,好Sweet喎!估唔到四肢發達的Tyson Yoshi,頭腦一啲都唔簡單,求婚既驚喜又感人,抵你娶得美人歸!大隻仔最出名就係逢開騷例必收Bra,甚至有女粉絲High到即場除Bra拋上台,唔知成為人夫後,呢個「傳統」有冇改變呢?

話時話,Tyson Yoshi外表雖然像個壞男孩,又被指甚有家底,父母身家億億聲,其實做人甚有分寸。除咗對女友夠晒專一長情,仲會有錯即改。早前佢駕駛保時捷戰車,並停泊上環街頭,因為車身有英文粗口字眼,引來一班小朋友圍觀,七嘴八舌討論,有網民因此批評大隻仔教壞細路添。

知道此事後,大隻仔即時道歉,後來獲邀到小朋友就讀學校擔任頒獎嘉賓。原來該校受事件啟發,舉行重塑車身設計比賽,佢仲鼓勵小朋友發展興趣最緊要開心,唔好為錢而做,哈哈!有錢仔講到錢,的確與別不同。

講番呢對Couple,拍拖以來一直不吝放閃,女友早已登堂入室,成功融入男友家中,結婚可謂眾望所歸。Tyson Yoshi以大隻見稱,女友身材同樣玲瓏浮凸,真係好登對呀!