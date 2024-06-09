娛圈單打：四肢發達又情深 好很大隻但溫柔

真係恭喜你呀！大隻仔Tyson Yoshi傳來喜訊，即將同拍拖7年的圈外女友拉埋天窗！整個求婚過程非常有心思，大隻仔在溫哥華開騷期間，突然宣稱會唱出為女友而寫的新歌，更邀女友上台。女友本來已感動得落淚，詎料當大隻仔唱出：「Would you be mine？If I ask you tonight，would you be mine？」旋即單膝跪下，亮出巨型鑽戒求婚，終於獲女友點頭Say Yes！

嘩，好Sweet喎！估唔到四肢發達的Tyson Yoshi，頭腦一啲都唔簡單，求婚既驚喜又感人，抵你娶得美人歸！大隻仔最出名就係逢開騷例必收Bra，甚至有女粉絲High到即場除Bra拋上台，唔知成為人夫後，呢個「傳統」有冇改變呢？

話時話，Tyson Yoshi外表雖然像個壞男孩，又被指甚有家底，父母身家億億聲，其實做人甚有分寸。除咗對女友夠晒專一長情，仲會有錯即改。早前佢駕駛保時捷戰車，並停泊上環街頭，因為車身有英文粗口字眼，引來一班小朋友圍觀，七嘴八舌討論，有網民因此批評大隻仔教壞細路添。

知道此事後，大隻仔即時道歉，後來獲邀到小朋友就讀學校擔任頒獎嘉賓。原來該校受事件啟發，舉行重塑車身設計比賽，佢仲鼓勵小朋友發展興趣最緊要開心，唔好為錢而做，哈哈！有錢仔講到錢，的確與別不同。

講番呢對Couple，拍拖以來一直不吝放閃，女友早已登堂入室，成功融入男友家中，結婚可謂眾望所歸。Tyson Yoshi以大隻見稱，女友身材同樣玲瓏浮凸，真係好登對呀！