俄烏戰爭仍處於膠着狀態，俄羅斯4艘軍艦將於月中訪問古巴首都哈瓦那，包括一艘核動力潛艇，擺出聲東擊西的姿態。這難免又觸動美國敏感神經，有國會政客揚言，古巴政府應為此「面臨後果」。甚麼後果？古巴作為一個主權國家，有權與任何國家合作包括軍事交流，美國管得着嗎？去年美國核潛艇擅闖並停靠古巴關塔那摩灣的美國海軍基地，為何俄羅斯軍艦就不能訪問古巴？

寇可往，我亦可往。俄羅斯軍艦此時訪問被美國視為「後花園」的古巴，當中大有深意。最近美國及北約進一步介入俄烏戰爭，多國允許烏克蘭使用援助武器攻擊俄羅斯本土，甚至揚言直接派兵參戰。俄羅斯總統普京則鄭重警告，俄方將在美國及其歐洲盟友周邊部署導彈，甚至不惜動用核武。此次俄羅斯海軍編隊大張旗鼓訪問古巴，就是一個明顯的信號。

上世紀60年代初，美國在意大利和土耳其部署彈道導彈，蘇聯則在古巴部署相關導彈回應，雙方劍拔弩張，幾乎由冷戰變成熱戰。後來雙方各讓一步，美國保證不再以武力攻擊古巴並私下承諾從土耳其撤走導彈，蘇聯也拆除古巴的導彈基地並保證不向古巴輸出攻擊性武器，因此避免了一場戰爭。古巴導彈危機會不會重演，沒有人知道，唯一可以肯定的是，如果美國和北約逼人太甚，俄羅斯必會採取反制措施，古巴這步好棋正好大派用場，美國的「後花園」注定無法平靜。

早前美國炒作中國在古巴建立間諜基地，不過是捕風捉影，而俄羅斯海軍編隊到訪古巴哈瓦那港口，則是美國不得不面對的現實威脅。老美到處製造亂局，挑動戰爭，無非自恃本身擁有獨特的地理優勢，即使所有國家打得稀爛，戰火也不會燒到美國本土。但如果古巴與俄羅斯加強軍事合作，例如開放港口，地緣政治局勢將完全改觀，古巴距離美國只有100多公里，俄軍高超音速導彈說到就到，老美恐怕難以安枕。

當今世界有能力攻擊美國本土的國家，俄羅斯絕對排在第一位，這也正是華盛頓始終不敢直接介入俄烏戰爭的主要原因。拜登日前再次強調不會放棄烏克蘭，不過是自我安慰而已，烏方敗局已定，不放棄也得放棄。除非美國及北約派出大量地面部隊參戰，烏克蘭也許可以繼續撐下去，可惜華盛頓沒有這個膽量。