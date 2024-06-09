民進黨即使在表決中慘敗，仍不死心讓行政院提出覆議，柯建銘與卓榮泰也早已宣示，就算覆議被打回票，也一定會提出釋憲，總而言之，民進黨誓死捍衞官員在質詢時說謊與迴避問題的權利。

無獨有偶，被大陸點名懲戒的台灣名嘴，退役少將于北辰，也在為王義川陷入政治偵防疑雲辯護時，石破天驚地說出：「電視前面不能亂講嗎？有多少名嘴在亂講？」自己跳出來證實大陸對他的懲戒確實有理，因為他自己都承認在亂講。

在一般人的認知當中，官員答詢必須依照事實，除非事涉機密，否則應誠實回答，不可推諉閃躲。而評論員應根據客觀事實分析判斷，不能信口開河，也該是基本的準則。但對民進黨與其側翼來說，這些好像都不重要，只要舉起民主自由或是抗中保台的大旗，說謊騙人不過剛好而已。

他們的邏輯是這樣的：台灣有太多的中共同路人，大陸又對台灣虎視眈眈，要是官員甚麼都照實回答，那麼台灣的一切都會被大陸掌握，這樣還怎麼能抵抗大陸入侵？所以不是官員說謊問A答B，而是不能讓懷有異心的人刺探機密。至於捍衞綠色名嘴亂說的權利，他們的理由是：這些名嘴的出發點是為了抗中保台，即便有些誇大不實，但若是就這樣與他們切割或譴責，那以後誰還敢幫台派講話？所以這點小錯應該包容，只有中共同路人才會渲染擴大、無限上綱，目的就是製造台灣混亂。

總而言之，因為台灣處境特殊，所以不要把正常國家那一套來強加在台灣人身上，套句李連杰的經典台詞：「兵不厭詐，這是戰爭！」為了實現民主自由，卑鄙齷齪一下沒甚麼大不了的。

這樣搞下去的話，台灣能否獨立難說，倒是先妥妥地成了一個邪教組織啊！