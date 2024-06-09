網上有一則段子：生物學家、物理學家和社會行為學家聚在一起，探討鳥類為何能夠飛翔。生物學家斬釘截鐵指出，所有會飛的動物一定是體態輕盈，而且翅膀寬大。語音剛畢，一隻身軀笨重、翅膀短小的大黃蜂突然在大家眼前飛過，彷彿和生物學家開了一個大玩笑。

物理學家看到後難以置信地說，從流體力學的角度來看，大黃蜂身體與翅膀的比例根本不可能飛行。這個時候，社會行為學家淡然地說，你們兩人想得太複雜了，大黃蜂根本不懂甚麼生物學或流體力學，但每隻大黃蜂都很清楚地知道牠一定要飛起來覓食，否則就會活活餓死，這就是大黃蜂能飛的原因。大黃蜂擁有這項飛翔的「特異功能」，加上飛行速度不遜於其他能飛的昆蟲，結果被美國空軍看中並命名為一款戰鬥機的名字。

近些年中國迅速崛起，很多人相信大陸已經有統一台灣的時間表。美國總統拜登上任後，就此多次表明會出兵保護台灣，他日前接受《時代》雜誌專訪時，再次明確指出不排除動用武力保護台灣。拜登的這番表態，顯然已不能用老人家一時糊塗講錯話來解釋，而是美國眼見中國日益強大，有意改變以前的戰略模糊，以阻嚇大陸不要出兵台海。但華府似乎小看了台灣在大陸心目中的重量。

對大陸政府和民眾來說，台灣是中國的一部分，收回台灣是北京當局的歷史使命，這點絕對不容置疑。台灣一宣布獨立，就意味着是中國危急存亡之秋，北京只會像大黃蜂一樣，不顧一切地採取任何手段收回台灣，根本不會考慮是否損失慘重。美國認為大陸會評估出兵的代價，是小覷了大陸統一台灣的決心。民進黨政府歡天喜地地感謝拜登承諾保護台灣，高興得太早了。