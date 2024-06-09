以巴戰事持續，以色列軍隊繼續空襲加薩避難所，中部一所收容難民嘅學校日前遭以軍襲擊，造成至少40死70傷。營運學校嘅聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處更估計，死亡人數或高達45人。

其實，死亡對巴人來說，已經習以為常。去年10月以巴開戰以來，隨着以軍對拉法展開軍事進攻，上月7日關閉拉法過境點，據悉令日均運送人道援助物資進入加薩嘅貨車數量，僅及戰前的11.6%。戰事曠日持久，加薩滿目瘡痍，建築物幾乎無一完整；最教人唏噓的是，以色列封鎖邊界，使救援物資難以運到，加薩嚴重缺糧，造成當地巴勒斯坦人營養不良、消瘦、捱餓，甚至餓死！

加薩全境約有200萬人，逾半集中於中部和汗尤尼斯。5月初，聯合國指加薩北部全面饑荒。加薩衞生部稱，累計錄得主要是兒童的30多人死於饑荒，但估計幾乎每日都有人餓死。亦有報告指出，幾個月嘅極端飢餓已導致很多加薩巴人死亡，營養不良對兒童造成永久損害。用得上「饑荒」一詞，有嚴格技術上定義，要滿足3個條件，即20%家庭成員對食物極度缺乏，或基本上處於飢餓嘅情況；其次為三分之一兒童有嚴重營養不良或消瘦；最後一點係每日每一萬人有兩名成人或4名兒童死於飢餓及其併發症。

聯合國轄下世界糧食計劃署、糧食及農業組織近日共同發表嘅報告，指逾100萬人預料喺今年7月中或以前面對死亡及饑荒。面對加薩的人道危機，以色列總理內塔尼亞胡上月底接受法國媒體訪問時竟說，其政黨正在盡一切努力避免加薩鬧饑荒，並指每名加薩人每日攝取3,200個卡路里，比正常每日所需多1,000個卡路里。這麼冷血的大話也講得出，豈能不遭天譴？