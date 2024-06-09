有些疾病，你再花大錢也治療不了，但隨着醫療科技進步，一些先進藥物和治療手段的確可以大大延長人的壽命和改善健康，惟一般來說新藥物都相當昂貴。對一般市民而言，每個月上萬元甚至數十萬元的治療費用，傾家蕩產也撐不了多久。在有能力追求平等之下，社會應盡最大努力讓每個人都可得到適切治療。上述理想要落實，關鍵還是要透過政策和技術創新，盡可能降低醫療成本。

最近除了流行北上消費，也流行北上求醫，原因是本地藥費太貴。有傳媒報道，一名30歲脊髓肌肉萎縮症患者，因超齡無法獲得政府的藥物資助，又難以支付每月20萬元藥費，去年起到港大深圳醫院求醫，同款進口藥當地只需約一萬元人民幣，為此她每月北上覆診，一次要花8小時，非常折騰。亦有病人以肺癌藥價為例，指香港藥費為每月36,000元，而內地只需5,000元。類似情況並非個別例子。

筆者和同事一直與病人團體推動改善政策，在「國藥港用」方面取得一定成效，政府去年推出「1+」機制，由以往需要至少兩個地區的認證藥物，改為一個地區認證（包括國家認證）加上適當的臨床數據，就可獲批香港使用，現時已有兩款癌症新藥獲批在本港註冊，相信不久後會有更多藥物可供病人使用，從而促進市場競爭。不過在採集臨床數據方面，「1+」機制需要本地數據，惟通過「指定病人制度」收集本地數據的做法不太受歡迎，令藥物引入的進度比較緩慢，當局宜再研究如何擴大收集數據的層面。

說到市場競爭，訊息透明和有經濟規模的採購是其中關鍵，否則病人有如肉隨砧板上。現時醫院、診所及藥房因不同的採購渠道，批發價差異很大；反之在內地，各種藥物要查詢價格並不困難，醫院藥單上各藥品價格一目了然，減少醫療機構與病人之間爭拗。但這個建議卻受到藥廠強烈反對。要破除藥廠的利益固化藩籬，政府還要再加把勁，將採購價公開，作為市場參考。

內地的藥費低，更重要的是依靠超大市場集體採購的議價能力，不少意見也希望香港能夠「搭單」聯合採購。誠然，由於香港作為一個獨立關稅區，而且香港與內地註冊制度、藥廠定價機制等各有不同，短期內實現並不容易。筆者認為可推動更大的合作機制，包括讓市民自行到內地指定地點採購處方藥物；或透過部門合作，向內地策略性採購進口的天價藥物。

香港醫療服務一直處於國際領先水平，擁有全球排名前50的大學醫學院、世界級醫療技術和國際認可的檢驗測試，政府亦銳意推動香港成為國際醫療創新樞紐，成立香港藥物及醫療器械監督管理中心籌備辦公室。但市民捱貴藥的情況極不理想，如何將本地的醫學科研優勢，提高政府、市民對藥廠的議價能力，再轉化成病人獲得良好而可負擔的醫療，這才是我們高質量醫療發展的根本目的。