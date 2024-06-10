去美元化是大勢所趨，可卻不是容易在短期內達到。

美元霸權是通過替代英鎊，並且借二次大戰的戰爭終結了歐洲列強的法郎、馬克等跨國貨幣區，表面上是自由貿易的口號，實質依靠武力和政治，推翻歐洲列強的殖民地政權，把全球（除冷戰時的蘇聯、中國等以外）納入美元主導的貿易、金融、經濟體系之內。但西非的法郎區直至今天還苟延殘喘，才被當地反殖民主義的軍人政府將之改變。

美元的功能和它的霸權在於作為國際貨幣，可自由兌換各種其他貨幣。要打破它的霸權，便要有貨幣可取代其國際流通貨幣的功能。例如地區貨幣聯盟可以將美元逐步替代，歐盟的歐元便是典型例子。現在流行的雙邊本幣結算，是從自由貿易倒退。雙邊貨幣未必可兌換第三國、第四國的貨幣，或作與其相通的結算貨幣，跨國經濟的作用大減。歷史的例子顯示出，若不是從區域融合、區域貨幣發展，便只能靠某一貨幣的政治經濟強勢，強迫他國接受。

人民幣到今天仍未到這兩個階段的其中一個。人民幣化或國際化仍在邊緣地區，主要靠中國的外貿擴張，用本幣結算的方法擴大人民幣在雙邊貿易中增加使用的比例。即使發展離岸人民幣市場，主要是從金融範疇擴大人民幣的使用，但最終也要求人民幣的幣值穩定，不單止建基在人民幣的國際自由兌換其他貨幣的能力，還要可以穩定價格買賣商品。一如美元，開始時還是要與黃金掛鈎，或如1971年後，轉變成石油美元。美元的價值長期相對穩定。此所以，人民幣要真正的國際化，便需要有巨大的黃金作為抵押。美元在二次大戰後差不多壟斷了全球黃金儲量，美元才可以建立霸權，現時中國的黃金儲備還遠遠不及。

至於SWIFT的限制，人民幣還未到可以與之割離、分庭抗禮之時。關鍵還是人民幣作為國際貨幣的功能是否足夠。

中國推動去美元化，最有效的方法是與貿易關係密切的國家建立貨幣聯盟，或區域的貨幣自由兌換體系，可是政治上還未到這個階段。發展重點仍只是雙邊多邊的本幣結算，加上人民幣各種形式貸款在區域或國際市場上的流通。最可能的發展目標是在美元、歐元以外，成為第三強的國際貨幣，但俄羅斯等願意支持嗎？這便是政治而非經濟條件了。