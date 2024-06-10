美國駐華大使伯恩斯最近在紐約一個公關活動中大談「美中競爭」，除了重複一些陳腔濫調，還倒打一耙，指摘中國「愈來愈咄咄逼人」，不再是20年前那個聽話的合作夥伴，逼得美國不得不推出一系列限制措施。他更得出這樣的結論：美國沒有改變，是中國變了。

這正是典型的賊喊捉賊，到底是誰咄咄逼人？中國從來沒有主動招惹美國，往往是受到無理打壓才不得不採取反制措施，而且是相當溫和的反制，如果這也算咄咄逼人，美國的行為又是甚麼？難道要中國罵不還口、打不還手？當然，伯恩斯並沒有完全說錯，中國確實變了，變得更加強大，更加自信；美國也確實沒有改變，依然是居高臨下，頤指氣使。只是時代不同了，美國已沒有資格從實力地位出發同中國講話，更不要指望中國像20年前那樣「聽話」。

有美國媒體發文稱，近年來美國在華「軟實力」褪色，美國文化和思想對中國人的吸引力逐漸減弱，曾經廣受歡迎的美國品牌在與中國品牌的競爭中節節敗退。這才是實話，過去中國人普遍有一種崇洋心理，總是認為美國月亮更大更圓，如今才發現這不過是美麗的誤會，美國的月亮並沒有甚麼不同。愈來愈多人認識到美國政治制度和社會的種種缺陷，政黨惡鬥、社會撕裂、種族歧視、貧富懸殊、槍擊頻頻、警察暴力、毒品氾濫、零元購搶劫等等，將「民主燈塔」的外衣撕得粉碎。

尤其這些年美國不擇手段對華遏制打壓，更是激起中國社會普遍反感，對美曾經的美好印象消失殆盡。有美國學者指出，2008年金融風暴算是中國人對美國好感破滅的倒數第二擊，而特朗普政府則「給棺材板釘上了最後一顆釘子」，美國對中國城市居民、知識分子和官員的吸引力所剩無幾。沒錯，儘管現在還有部分中國人崇美恐美，還有一班自由派公知言必稱美國，但與過去已不可同日而語，美式民主和西方價值觀在中國已沒有多少市場。

事實上，美國不僅軟實力褪色，硬實力也沒有多少優勢可言，某些領域甚至已被中國超越。但美國政府依然不願面對現實，還想通過各種打壓阻止中國發展，結果自然是徒勞無功，反而加速自身衰落。伯恩斯說中國不再是20年前那個聽話的合作夥伴，語氣中既有幾分不甘，更有幾分無奈。