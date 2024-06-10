本月中在瑞士舉行的烏克蘭和平峰會，與會者的級數愈來愈縮水。除了美國總統拜登不出席，找來副手賀錦麗濫竽充數外，聯合國秘書長古特雷斯亦證實不與會。中國同樣表明不出席，就連柬埔寨參議院議長、前首相洪森，亦揚言該國不會派人參加。戲子總統澤連斯基本欲藉着峰會出風頭撈油水，重溫往年被捧為風雲人物的風光，注定事與願違。

事實上，峰會將俄羅斯排除在外，已顯示這壓根兒不是為了促進俄烏停戰而設，只是美西方應酬一下戲子總統，擺出支持烏克蘭的姿態而已。然而歐洲是否真是鐵板一塊呢？法國總統馬克龍無疑很想主導俄烏戰爭，甚至妄言不排除出兵，但是否有此能耐惹人懷疑，遑論其他歐洲國家蹚不起這渾水。德國便顯然不想過度參與，只是身不由己。德媒報道，烏克蘭戰爭給德國帶來慘重經濟損失，已達到2,000億歐元之巨，外界甚至認為德國是僅次於烏克蘭的最大輸家。德俄關係在戰爭前本來不賴，北溪管道讓德國得到俄國廉價輸送天然氣，令經濟得以提升。奈何俄烏戰爭爆發和北溪被炸，德國只能疊埋心水歸邊。

歐洲內反俄國家固然不少，但親俄同樣不在少數。匈牙利、土耳其、塞爾維亞都是代表，土耳其便一度十分反對瑞典和芬蘭加入北約；匈牙利亦經常卡關歐盟的援烏撥款。其他歐洲國家即使反俄，國力亦難與俄羅斯匹敵。普京最近便放言，會對那些「人口稠密的小國」發動攻擊，荷蘭、挪威等最近向烏克蘭提供F16戰機的小國首當其衝。這些國家出錢出武器還可以，斷不敢直接跟俄羅斯硬拚。

和平峰會本想向世人展示美西方跟烏國同仇敵愾，可惜各有算盤，反顯示出不團結不齊心。