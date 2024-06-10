很多人都難以索解，賴清德明明知道「兩國論」是直接碰觸大陸的底線，勢必招致強烈反彈，卻大剌剌地在520提出，同時說要開放陸生來台，取消禁團令，難道真認為一點小小的善意，會讓大陸忘卻分裂國家的嚴重性嗎？

本來我也認為賴清德是故意的，就是倚仗美國勢力擺明要走台獨路線，然後放鬆一點限制，以示錯不在我，一切都是大陸的錯！但看着最近賴團隊的荒唐表現，我開始懷疑，賴清德是不是只是單純的無知草包？經濟部長郭智輝近日說出不贊成補貼台電，應讓電價反映成本，還說核能來不及，高科技產業的缺電先用光電頂上。這位出身產業界的大部長是不是太過天真？如果真讓電價反映成本，台灣電價至少要翻倍，有多少產業要立刻倒閉？缺電用光電補上？台灣缺乏儲能設施，那是叫高科技產業太陽下山就停工回家？

顧立雄一路橫跨法律、金融、國安，到現在上任國防部長，結果第一個重大命令，居然是取消軍中正副主官不得同時休假的規定，理由是現在軍中應變能力已經提升。這樣萬一發生緊急狀況，請問誰負責指揮？兩岸目前如此風聲鶴唳，顧立雄卻刻意弱化軍令機制，幸虧他是民進黨寵兒，換了別人，肯定要被轟成是對岸臥底的中共同路人。

所謂物以類聚，賴清德用了這麼多天兵當部長，是不是代表他也是誤入叢林的小白兔？細究賴清德一生資歷，還有他的過往言論，可以發現他除了「抗中保台」，幾乎沒有甚麼拿得出來的東西，對國際與軍事、經濟更是完全一張白紙，所以事實真相恐怕是，賴清德根本搞不清楚事情的嚴重性，才會做出這些令人瞠目結舌的發言。若真的被我不幸言中，台灣未來可真得求上蒼保佑了！