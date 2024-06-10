近年西方炒作去中國化，新聞經常說蘋果、特斯拉、富士康等巨頭已經或正計劃投資印度，令不少人誤以為印度已威脅到中國「世界工廠」的地位。但根據世界銀行的數據，全球製造業只有不到3%的份額來自印度，中國則有24%，兩者差距仍然很明顯。

成功贏得第3個印度總理任期的莫迪，聲言要把「印度製造」的全球佔比從不到3%提升至5%，到2047年提高到10%。可惜「印度製造」落後的原因錯綜複雜，並不容易解決。譬如，印度一到夏天就天氣酷熱，多地溫度超過攝氏50度。炎熱的氣候令電力供應不穩定、糧食生產大受影響、民眾無心工作。這種情況隨着全球暖化更顯嚴峻。

印度國內的法規也對土地限制多多，對勞工的保障太多。例如鴻海去年決定在印度卡納塔克邦投資設廠，莫迪稱之為一大勝利，可是地方農民對徵地補償竟然不滿意並且抗議。又如印度法律規定員工數量在100人以上的企業，需要獲得地方政府批准才能裁員，雖然這個限制已被國會提高至300人，但仍極大限制了企業的用工自由。莫迪競選時曾提出要改革法規，能否成事有待觀察。

此外，印度是著名的多種族、多宗教國家，權力分散和多元，中央政府每進行一項改革，都要與各地區、各種姓階級的政黨協調。而企業要管理印度工人，難度亦遠比管理出名勤勞且大部分無宗教習慣的中國人要大。

莫迪這次大選險勝，他所屬的印度人民黨議席大減63席至240席，達不到272席的過半數，更是莫迪執政以來最低紀錄，要與執政聯盟中的小黨妥協。上述種種深層次矛盾，豈能輕易化解？加上莫迪已73歲，他的「世界工廠夢」恐怕很難實現。